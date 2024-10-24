Ученые Таллиннского технического университета в сотрудничестве с зарубежными партнерами разрабатывают новую технологию сбора CO2, цель которой - превратить биомассу и сланцевую золу, до сих пор хранившуюся как отходы, в ценное сырье.
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Ученые пытаются превратить сланцевую золу в ценный материал
В случае успеха проекта можно надеяться, что в ряде производств больше не будет отвалов, загрязняющих или влияющих на окружающую среду в нынешнем объеме. В то же время для Эстонии это будет означать более быстрое движение к климатической нейтральности, а также то, что в будущем за нынешними отходами, говоря образно, будут гоняться, заявил технический университет.