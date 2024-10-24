Ученые пытаются превратить сланцевую золу в ценный материал

В случае успеха проекта можно надеяться, что в ряде производств больше не будет отвалов, загрязняющих или влияющих на окружающую среду в нынешнем объеме. В то же время для Эстонии это будет означать более быстрое движение к климатической нейтральности, а также то, что в будущем за нынешними отходами, говоря образно, будут гоняться, заявил технический университет.