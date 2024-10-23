В связи с переходом на эстоноязычное образование в Ида-Вирумаа в этом году до декабря надбавку к зарплате получат 1350 учителей, опорных специалистов и директоров школ. Общая сумма поддержки заработной платы в этом году составляет почти пять миллионов евро.
Для подписчиков
Кристина Каллас рассказала, сколько учителей привлекло в Ида-Вирумаа повышение зарплаты
«Реформа по переходу на обучение на эстонском языке началась успешно, и нам особенно приятно видеть, что повышенный коэффициент заработной платы учителей в Ида-Вирумаа действительно работает. Это привело в регион более 330 новых работников образования, что позволяет нам предлагать качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.
На получение субсидии на зарплату претендовали все восемь самоуправлений Ида-Вирумаа, два владельца частных школ и 14 государственных школ.