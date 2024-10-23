Кристина Каллас рассказала, сколько учителей привлекло в Ида-Вирумаа повышение зарплаты

«Реформа по переходу на обучение на эстонском языке началась успешно, и нам особенно приятно видеть, что повышенный коэффициент заработной платы учителей в Ида-Вирумаа действительно работает. Это привело в регион более 330 новых работников образования, что позволяет нам предлагать качественное образование на эстонском языке в каждой школе Ида-Вирумаа», - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.