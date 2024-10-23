Из всех выявленных с 14 по 20 октября случаев заражения 152 были подтверждены лабораторно, остальные - клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Заболеваемость коронавирусом снижается пятую неделю подряд.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 123,9 случая на 100 000 человек.