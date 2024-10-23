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Заболеваемость коронавирусом снижается пятую неделю подряд

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Прививка от коронавируса.
Прививка от коронавируса. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На прошлой неделе в Эстонии было зарегистрировано 867 случаев заражения Covid-19, что на 4,6% меньше, чем неделей ранее, пишет rus.err.

Из всех выявленных с 14 по 20 октября случаев заражения 152 были подтверждены лабораторно, остальные - клинически, следует из данных Департамента здоровья.

Больше всего новых случаев заражения зарегистрировали в Харьюском, Тартуском и Ида-Вируском уездах.

Заболеваемость коронавирусом снижается пятую неделю подряд.

Средний уровень заболеваемости в Эстонии за семь дней снизился до 123,9 случая на 100 000 человек.

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