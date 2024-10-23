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Силламяэ и станцию Вайвара соединят велопешеходной дорожкой

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Дорожка для велосипедистов и пешеходов. Иллюстративное фото.
Дорожка для велосипедистов и пешеходов. Иллюстративное фото. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik / Arhiiv

Власти Нарва-Йыэсуу сообщили о начале реализации проекта велопешеходной дорожки, которая соединит Вайвара и Силламяэ. 

Целью проекта является строительство освещенной велопешеходной дорожки Силламяэ-Вайвара для развития уездной сети велопешеходных дорог и улучшения сообщения с железнодорожной станцией Вайвара.

Проект планируется реализовать совместно с партнерами в 2025 году. В реализации проекта участвуют Транспортный департамент, города Силламяэ и Нарва-Йыэсуу.

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 1 миллиона евро, города Силламяэ и Нарва-Йыэсуу будут участвовать в равных долях по 10 процентов от общей стоимости каждый.

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