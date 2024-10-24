"Kiviõli Keemiatööstus", вероятно, удастся избежать прекращения деятельности

В конце прошлого года исполнительный руководитель "Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа сообщил, что если предприятие не получит отсрочки при выполнении требований по окружающей среде, то с 2025 года производство сланцевого масла в Кивиыли продолжить не удастся. По его словам, Департамент окружающей среды и Министерство климата требовали, чтобы на предприятии к концу нынешнего года была построена установка для улавливания серы, которая стоит 20 миллионов евро. Он признался, что за год построить ее невозможно и у предприятия нет к тому же свободных денег и уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неуверенность относительно применения сланца. На имеющемся разрезе сланца хватит примерно на три года. Разрешение на создание нового разреза предприятие не получило.