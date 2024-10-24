Очевидно, "Kiviõli Keemiatööstus" удастся избежать закрытия в новом году завода масел и сланцевого карьера с более чем 530 работниками, ввиду того что переговоры с Министерством климата о продлении срока выполнения требований по окружающей среде подходят к заключительному этапу.
"Kiviõli Keemiatööstus", вероятно, удастся избежать прекращения деятельности
В конце прошлого года исполнительный руководитель "Kiviõli Keemiatööstus" Прийт Орумаа сообщил, что если предприятие не получит отсрочки при выполнении требований по окружающей среде, то с 2025 года производство сланцевого масла в Кивиыли продолжить не удастся. По его словам, Департамент окружающей среды и Министерство климата требовали, чтобы на предприятии к концу нынешнего года была построена установка для улавливания серы, которая стоит 20 миллионов евро. Он признался, что за год построить ее невозможно и у предприятия нет к тому же свободных денег и уверенности, что эта инвестиция не окажется напрасной, поскольку существует большая неуверенность относительно применения сланца. На имеющемся разрезе сланца хватит примерно на три года. Разрешение на создание нового разреза предприятие не получило.
В эту среду Прийт Орумаа сказал, что переговоры с Министерством климата выходят на финишную прямую. "Мы еще обговариваем некоторые подробности. Я думаю, что принципиальных расхождений нет. Если мы достигнем соглашения, то завод, очевидно, не закроется. Я настроен оптимистично, что соглашение, скорее, будет достигнуто, но утверждать это сегодня на сто процентов я еще не могу", - Орумаа отметил, что до тех пор, пока обо всем не договорились, то не договорились ни о чем.