ПЕРЕДОВИЦА Ида-вируское мусорное хозяйство под ударом

Ситуацию, конечно, осложнили начавшиеся весной пожары, а также приостановка приема отходов летом. Свою роль в возникновении трудностей с выполнением требований сыграла давняя экономия на инвестициях, в то время как возились с зоной временного складирования отходов, откладывая таким образом выплату государству налогов по окружающей среде. Однако необходимость инвестиций никуда не исчезла, в то время как долги растут. Причем эта обнародованная сумма касается только государственных налогов.

Вообще-то, самоуправления региона должны в нынешней ситуации собраться и обсудить, что будет со здешним мусорным хозяйством, если с "Ekovir" произойдет самое плохое. Ида-вируские самоуправления уже однажды повели себя безответственно по отношению к развитию уездного отходного хозяйства, когда ради сиюминутной выгоды продали частному предпринимателю свои доли в полученной в дар от государства свалке. И, как выяснилось, опасения тогдашних скептиков оказались обоснованными: частный собственник был заинтересован не в развитии в регионе жизнеспособного отходного хозяйства и в инвестициях в него, а в зарабатывании прибыли за счет будущего.