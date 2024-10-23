Спасательные команды откроют свои двери для посетителей

Двери всех спасательных команд будут открыты 26 октября с 13.00 до 15.00 в Ида- и Ляэне-Вирумаа, и мероприятие будет бесплатным для всех участников. "Спасатели и партнеры по профилактике поделятся советами о том, как подготовиться к кризисным ситуациям и как может выглядеть домашний кризисный резерв. Мы приглашаем тех, кому нужна ясность относительно того, что означает укрытие или в каком случае необходима эвакуация", - пояснил Яак Кирсипуу, руководитель отдела превентивной работы Идаского спасательного центра. Интересующиеся спасательной работой также могут ознакомиться со спасательной техникой.