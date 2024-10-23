Все 11 спасательных команд Идаского спасательного центра откроют свои двери в эту субботу, чтобы поделиться базовыми знаниями о том, как подготовиться к кризисам и отключениям.
Спасательные команды откроют свои двери для посетителей
Двери всех спасательных команд будут открыты 26 октября с 13.00 до 15.00 в Ида- и Ляэне-Вирумаа, и мероприятие будет бесплатным для всех участников. "Спасатели и партнеры по профилактике поделятся советами о том, как подготовиться к кризисным ситуациям и как может выглядеть домашний кризисный резерв. Мы приглашаем тех, кому нужна ясность относительно того, что означает укрытие или в каком случае необходима эвакуация", - пояснил Яак Кирсипуу, руководитель отдела превентивной работы Идаского спасательного центра. Интересующиеся спасательной работой также могут ознакомиться со спасательной техникой.
По словам руководителя Идаского спасательного центра Янара Кярнера, знания и навыки о том, как вести себя в кризисной ситуации и как подготовиться к ней, жизненно необходимы каждому. "Если семьи, товарищества и общины тщательно подготовятся к кризисам, это спасет жизни людей, смягчит ущерб и поможет лучше восстановиться после кризиса. День открытых дверей дает каждому возможность улучшить свои знания в этой области", - сказал Кярнер.
Спасательный департамент является ведущим учреждением гражданской обороны и отвечает за укрытие, масштабную эвакуацию, развитие системы оповещения об опасности и повышение готовности населения к кризисным ситуациям.