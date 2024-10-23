ГОЛОСУЙТЕ! Тойлаский молодежный центр в морском контейнере произвел фурор в Европе

Морской контейнер превратился в молодежный центр в результате сотрудничества 13-16-летних подростков волости Тойла с магистрантами факультета дизайна изделий Эстонской академии художеств, и вот уже два лета он перемещается в места, где активно собирается молодежь.

Идея создания мобильного молодежного центра была инициирована самими школьниками. Они также сыграли ключевую роль в разработке модели, подаче заявки на поддержку "Leader" Совета сотрудничества северо-восточного побережья, поиске партнеров и планировании дизайна интерьера и экстерьера.

- Создание мобильного молодежного центра принесло много чести и славы нашей молодежи, Тойлаской волости, Ида-Вирумаа и молодежной сфере Эстонии в целом, - порадовалась руководитель по работе с молодежью Тойлаской волости Маарья-Лийза Лепсалу, добавив, что, например, зимой делегация молодежного центра приняла участие в международной конференции в Брюсселе, где мобильный молодежный центр был представлен как хороший пример вовлечения молодежи.

- И хотя для нашей команды этот этап кажется уже позади, проект действительно продолжает жить, - сказала Маарья-Лийза Лепсалу.

Молодые - молодым

История успеха юных тойласцев была замечена Эстонской сетью сельской жизни, которая представила проект на конкурс "Вдохновляющее сельское хозяйство и сельская жизнь" в рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.