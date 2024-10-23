Мобильный молодежный центр волости Тойла вошел в число финалистов общеевропейского конкурса, соревнуясь с другими инновационными и интеллектуальными проектами, улучшающими жизнь в сельской местности.
ГОЛОСУЙТЕ! ⟩ Тойлаский молодежный центр в морском контейнере произвел фурор в Европе
Морской контейнер превратился в молодежный центр в результате сотрудничества 13-16-летних подростков волости Тойла с магистрантами факультета дизайна изделий Эстонской академии художеств, и вот уже два лета он перемещается в места, где активно собирается молодежь.
Идея создания мобильного молодежного центра была инициирована самими школьниками. Они также сыграли ключевую роль в разработке модели, подаче заявки на поддержку "Leader" Совета сотрудничества северо-восточного побережья, поиске партнеров и планировании дизайна интерьера и экстерьера.
- Создание мобильного молодежного центра принесло много чести и славы нашей молодежи, Тойлаской волости, Ида-Вирумаа и молодежной сфере Эстонии в целом, - порадовалась руководитель по работе с молодежью Тойлаской волости Маарья-Лийза Лепсалу, добавив, что, например, зимой делегация молодежного центра приняла участие в международной конференции в Брюсселе, где мобильный молодежный центр был представлен как хороший пример вовлечения молодежи.
- И хотя для нашей команды этот этап кажется уже позади, проект действительно продолжает жить, - сказала Маарья-Лийза Лепсалу.
Молодые - молодым
История успеха юных тойласцев была замечена Эстонской сетью сельской жизни, которая представила проект на конкурс "Вдохновляющее сельское хозяйство и сельская жизнь" в рамках Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза.
- Очень часто взрослые делают проекты для молодежи, но в волости Тойла в проекте участвовали сами молодые люди. Они продумали его до мелочей и были вовлечены в процесс от начала и до конца. Вот почему это хороший проект. Кроме того, мобильный молодежный центр выглядит очень круто, - пояснила Меэри Маастик, главный специалист сети сельской жизни.
Мобильный молодежный центр номинирован в категории "Сельская молодежь", на победу в которой претендуют шесть проектов. Всего в конкурсе четыре категории, в которых было представлено около сотни проектов со всей Европы. Международное жюри отобрало для финала 24 проекта. "То, что проект мобильного молодежного центра попал в число финалистов, уже большая победа. Я очень горда и удивлена", - сказала Меэри Маастик.
Маленькая Эстония - серьезный игрок
Крошечная Эстония наряду с большими странами является реальным игроком в конкурсе: в категории "Умное сельское хозяйство" в финалисты вышли ТОО "Muhe Mesi" и АО "Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus" с проектом, в ходе которого был разработан новый метод определения состава и происхождения меда на основе ДНК.
Победителей в каждой категории определит жюри, но до 1 декабря все желающие могут принять участие в общественном онлайн-голосовании, чтобы определить фаворита. Сеть сельской жизни приглашает проголосовать за эстонский проект ЗДЕСЬ, чтобы еще больше привлечь внимание к нашему проекту на международном уровне и распространить информацию об этой интересной инициативе. Молодежные центры волости Тойла надеются на поддержку этого проекта.
Церемония награждения состоится 4 декабря в Брюсселе. Тойлаский проект будут представлять там Грегор Мянни и Елизавета Шильман.