В Кохтла-Ярве не стали присуждать ежегодный титул "Отец года"

На почетное звание отца года могли претендовать мужчины, чей ребенок или дети наряду с участием в семейной жизни вносят или вносили активный вклад в развитие общественной жизни города. Кандидат на это звание должен быть жителем города, то есть быть прописанным в Кохтла-Ярве, и фактически должен в нем проживать.

Комиссия по социальным вопросам решила в этом году не присуждать титул "Отец года Кохтла-Ярве 2024", поскольку представленный на конкурс кандидат не соответствовал критериям, установленным порядком присуждения этого титула. В то же время комиссия решила пригласить представленного кандидата на следующее собрание, которое состоится в ноябре, и поблагодарить его за участие в конкурсе.

Также представители комиссии предложили рассмотреть возможность разнообразить номинации, чтобы к титулам "Отец года", "Мать года", "Многодетная семья года" и "Почетный гражданин года" добавились еще и те, которые отметят вклад людей, которые активно участвуют в решении социальных проблем и вносят большой вклад в развитие социальной сферы города.