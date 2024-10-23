Электростанция Аувере снова встала из-за ремонта

В минувшую пятницу компания Eesti Energia сообщила, что электростанция Аувере, находившаяся на ремонте 12 дней, снова в строю. Однако в минувшие выходные производственные мощности не были запущены, так как цена на электроэнергию была для этого слишком низкой.

В понедельник, 21 октября, в 7 часов утра станция была запущена, и за первый час работы поставила в электросеть 69 мегаватт-часов электроэнергии. Но всего через час, в 8:17, работу станции ​​пришлось снова остановить.

- 21 октября мы приступили к запуску электростанции Аувере. Это технологически сложный процесс, в ходе которого могут возникнуть проблемы, не проявляющиеся в обычном режиме. После включения станции в сеть 21 октября произошло внеплановое отключение энергоблока из-за срабатывания защиты генератора. По нынешнему плану, станция будет перезапущена в четверг, 24 октября, - пояснил член правления Enefit Power Александр Ефремов.