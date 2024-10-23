Нарвский музей начинает сбор средств на реставрацию уникальной иконы

Полная история происхождения иконы 18 века "Павел, Сергей и Екатерина", , украшенной тончайшей золотой и серебряной вышивкой, неизвестна. Она была передана музею в 1980-е годы. Исследования этой иконы ранее не проводились, а плачевное состояние препятствует ее экспонированию.

В 1950-е годы двадцатого века практически все иконы из коллекции музея были списаны, поскольку в то время сакральное искусство не считалось значимой частью наследия.

В 1980-2000 года при помощи Департамента пограничной охраны Эстонии и коллег из Санкт-Петербурга музею были переданы десятки икон и часть из них уже можно увидеть на открывшейся в 2023 году выставке "Комната икон" (Ikoonikamber).

Икона "Павел, Сергей и Екатерина" чрезвычайно хрупка - металл потемнел, текстиль разрушается, и лики святых практически не видны. Лишь после реставрации можно будет оценить мастерство создателей. В рамках другого проекта музея, "Нарвское деревянное барокко", уже удалось сделать некоторые открытия, подтвердившие, что эта икона уникальна. Анализ XRF показал, что лица святых выполнены не из металла, а из еще неопознанного материала. Это вызывает еще больший интерес к данному экспонату.

Для проведения реставрации понадобятся десятки часов работы опытных специалистов. Стоимость реставрации превышает три тысячи евро. Каждый желающий может внести свой вклад: пожертвование в размере 3,50 евро восстановит 1 см² иконы. После завершения реставрации музей обязательно представит икону широкой публике, раскрывая ее тайны и сохраняя это уникальное наследие для будущих поколений.

Ящики для пожертвований находятся в музейном магазине и художественной галерее Нарвского музея.