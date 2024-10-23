Около 700 000 человек в Эстонии относятся к уязвимым группам населения, и для них плата за визит останется на уровне пяти евро.
Повышение платы за визит к врачу не коснется сотен тысяч жителей Эстонии
По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, для людей старше 63 лет, лиц с пониженной трудоспособностью, получателей пособий по обеспечению, детей, беременных женщин и родители детей младше одного года плата за визит останется пять евро, а компенсация за стоматологические услуги составит 105 евро. "Всего таких людей в Эстонии около 700 000", - сказала Сиккут в прямом эфире Postimees.
Министр также отметила, что около 550 000 застрахованных граждан в следующем году будут платить 20 евро за визит к специалисту, а их компенсация за стоматологические услуги составит 60 евро. "Мы действительно выделяем уязвимую группу с низкими доходами и большим спросом на медицинские услуги", - добавила Сиккут.