Повышение платы за визит к врачу не коснется сотен тысяч жителей Эстонии

По словам министра здравоохранения Рийны Сиккут, для людей старше 63 лет, лиц с пониженной трудоспособностью, получателей пособий по обеспечению, детей, беременных женщин и родители детей младше одного года плата за визит останется пять евро, а компенсация за стоматологические услуги составит 105 евро. "Всего таких людей в Эстонии около 700 000", - сказала Сиккут в прямом эфире Postimees.