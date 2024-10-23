Молодые нарвитяне встретятся с британскими военными

Встреча британскими военными, дислоцированными в Эстонии, продлится около двух часов. По словам Владислава Эглета, молодежного инструктора нарвского отделения Кайтселийта, молодые нарвитяне познакомятся с современным армейским снаряжением и узнают о миссии НАТО в Эстонии. При этом юные участники встречи смогут воспользоваться возможностью живого и свободного общения с профессиональными военными. При необходимости представитель Кайтселийта обещает обеспечить перевод для тех, кому это понадобится.