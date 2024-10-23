Ср, 23.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST

Молодые нарвитяне встретятся с британскими военными

Copy
Британские военнослужащие из союзнической группировки НАТО в Эстонии, прибыв в Нарву в составе экипажа бронетранспортера, первым делом подняли эстонский триколор.
Британские военнослужащие из союзнической группировки НАТО в Эстонии, прибыв в Нарву в составе экипажа бронетранспортера, первым делом подняли эстонский триколор. Фото: Илья Смирнов

В пятницу, 25 октября, в здании Нарвского отделения Кайтселийта по адресу Вабадусе 15 состоится встреча молодых нарвитян с военными из Великобритании.

Встреча британскими военными, дислоцированными в Эстонии, продлится около двух часов. По словам Владислава Эглета, молодежного инструктора нарвского отделения Кайтселийта, молодые нарвитяне познакомятся с современным армейским снаряжением и узнают о миссии НАТО в Эстонии. При этом юные участники встречи смогут воспользоваться возможностью живого и свободного общения с профессиональными военными. При необходимости представитель Кайтселийта обещает обеспечить перевод для тех, кому это понадобится.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Нарва
Наверх