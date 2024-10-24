Большую авиабомбу нашли и обезвредили в Нарва-Йыэсуу

Как сообщили в Идаском спасательном центре, 23 октября в 12.20 поступило сообщение о взрывоопасных предметах, найденных во время раскопок в деревне Хундинурга, что рядом с Синимяэ. Саперы установили, что это 250-килограммовая авиабомба времен Второй мировой войны и два артиллерийских снаряда калибра 76 мм.

Саперы, прибывшие на место вместе с помощниками, убедились, что все находки безопасны для транспортировки. С помощью тяжелой техники авиабомба и снаряды были погружены на машину. В сопровождении полиции их доставили на полигон Сиргала.

Авиабомба, содержащая 114 килограммов взрывчатого вещества, вместе со снарядами была обезврежена в тот же день в 17.35.

Погрузка найденной в Нарва-Йыэсуу авиабомбы. Фото: Ida päästekeskus