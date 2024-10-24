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Строительство квартирных домов в Ида-Вирумаа получит поддержку

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На стройплощадке.
На стройплощадке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Министерство по делам регионов и сельского хозяйства планирует запустить в Ида-Вирумаа программу, в рамках которой застройщикам будет оказана поддержка в строительстве домов с не менее чем восемью квартирами, пишет новостной портал Rus.ERR.

Условия пособия предусматривают, что квартиры в таких домах должны быть выставлены на продажу, а не сдаваться в аренду, уточняет ERR.

По словам советника министерства Андреса Хелдринга, цель - стимулировать появление нового, современного жилья на рынке недвижимости Ида-Вирумаа. "Учитывая сегодняшние возможности бюджета, на начальном этапе мы можем говорить о строительстве до двух многоквартирных домов", - сказал он.

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