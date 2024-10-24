Министерство по делам регионов и сельского хозяйства планирует запустить в Ида-Вирумаа программу, в рамках которой застройщикам будет оказана поддержка в строительстве домов с не менее чем восемью квартирами, пишет новостной портал Rus.ERR.
Строительство квартирных домов в Ида-Вирумаа получит поддержку
Условия пособия предусматривают, что квартиры в таких домах должны быть выставлены на продажу, а не сдаваться в аренду, уточняет ERR.
По словам советника министерства Андреса Хелдринга, цель - стимулировать появление нового, современного жилья на рынке недвижимости Ида-Вирумаа. "Учитывая сегодняшние возможности бюджета, на начальном этапе мы можем говорить о строительстве до двух многоквартирных домов", - сказал он.