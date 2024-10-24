В Нарве предпринимается попытка властного переворота

На очередном заседании Нарвского горсобрания 24 октября девять членов оппозиционной фракции "Respekt" представили заявление о недоверии председателю собрания Ирине Янович и о необходимости провести заседание для голосования по вотуму и для избрания нового председателя. Заявление зачитала председатель фракции Яна Кондрашова.

- Янович не справляется с обязанностями председателя, - прокомментировала Кондрашова от имени всех девяти членов фракции. - На наш взгляд, имеются нарушения в проведении заседаний, заблокирована работа управы, ощущается напряжение между горсобранием и управой, а также в департаментах.

Голосование по заявлению о недоверии Янович должно будет состояться на следующем заседании Нарвского горосбрания, то есть, вероятно, в ноябре.

Во фракции "Respekt" высказывают надежду, что вотум недоверия могут поддержать и члены правящей фракции "Narva", в которой состоит и сама Ирина Янович. В таком случае будет неизбежен развал нынешней властной команды.

Кондрашова не стала прямо отвечать на вопрос "Северного побережья" о том, кто мог бы стать новым председателем Нарвского горсобрания по видению членов фракции "Respekt".

- Мы ведем переговоры с партнерами. На сегодня есть несколько вариантов. Время покажет, но достойные кандидаты у нас есть, - заявила Кондрашова, подтвердив также, что одним из таких кандидатов может оказаться и Катри Райк, политический лидер нарвской оппозиции, экс-мэр Нарвы.

Ирина Янович - член Центритской партии Эстонии. Работой Нарвского городского собрания она руководит с 11 сентября 2023 года. Той осенью от управления Нарвой была отстранена политическая коалиция во главе с мэром города Катри Райк (Социцал-демократическая партия Эстонии) и председательствовашей в горсобрании Татьяной Стольфат (Центристская партия Эстонии).

Янович во второй раз руководит работой Нарвского городского собрания: впервые она занимала этот пост с августа 2018 по ноябрь 2020 года.

Вдобавок в августе 2024 года Ирина Янович была утверждена в должности директора Нарвской Пяхклимяэской школы. Работу в школе она совмещает с управлением городским собранием.