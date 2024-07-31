Ирина Янович и Александр Опенко выбраны директорами двух школ Нарвы

В прошлую пятницу, 26 июля, прошли заседания конкурсных комиссий, члены которых определили лучших среди кандидатов на должности директоров двух школ и одного детского сада. Их имена будут представлены руководству Нарвской городской управы для утверждения. Заседание горуправы намечено на 7 августа, после чего с победителями конкурсов будут заключены трудовые договоры.

Согласно решениям конкурсных комиссий, новым директором Нарвской Пяхклимяэской школы станет Ирина Янович, сейчас исполняющая обязанности директора и при том являющаяся первым лицом города - председателем Нарвского горсобрания.

Директором Нарвской 6-й школы выбран Александр Опенко, работающий завучем, преподавателем истории и обществоведения. Опенко также прославился на всю Эстонию и за ее пределами в качестве нарвского гида, краеведа, автора познавательных книг.

Александр Опенко. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Директором Нарвского детского сада "Pingviin" выбрана Инна Усманова. Усманова - кандидат из Тарту, где она тоже руководила одним из детских садов.

Как уточнили в Нарвской горуправе, в каждом из трех конкурсов было по два претендента.

"Северное побережье" ранее не раз писало про затянувшийся поиск нового директора для Нарвской Пяхклимяэской школы. С 22 декабря прошлого года ею на правах исполняющего обязанности руководила председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович, а прошлый постоянный директор Вячеслав Коновалов уволился по собственному желанию в сентябре.

Еще ранее, в 2022 году, когда мэром Нарвы была Катри Райк, оппозиционный член горсобрания Ирина Янович была со скандалом уволена с поста директора Нарвской Кренгольмской гимназии. Формальной причиной называлось предписание из Министерства образования и науки, в котором говорилось, что у директора якобы нет магистерской степени высшего образования. Сама Янович утверждала, что необходимое образование у нее имеется, а увольнение было политическим.

В нынешнем году Янович благополучно закончила обучение на степень магистра в Нарвском колледже Тартуского университета, что дало ей возможность участвовать в конкурсе на должность директора Нарвской Пяхклимяэской школы, которой она руководила приблизительно полгода на временных правах.