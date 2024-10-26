ОПРОС Как влияет на вашу жизнь перевод часов?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Людмила КОНДРАТЕНКО, пенсионер: - Мне все равно, потому что, как и у большинства людей в моем возрасте, и без перевода часов есть проблемы со сном. Но мое мнение, что пора прекратить играть с часами, нечего мучить и путать людей. Знаю, что у многих бывают проблемы.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Наталья УНТ, пенсионер: - Пора бы прекратить эти передвижения стрелок. Сейчас я на пенсии, по сути - все равно. Но когда работала, перевод часов очень напрягал: полгода привыкаешь - и опять встряска для организма. На детей действует - маленьких внуков мама одевает, а они еще не проснулись...

Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Владимир ШАПАРОВ, пенсионер: - Не надо переводить часы. Лично мне сейчас без разницы, когда лечь спать и когда вставать, но когда на работу ходил, трудно было перестраиваться. Природа сама регулирует процесс. Осенний переход легче проходит, думаю, потому, что это соответствует солнечному циклу. Это время и надо оставить.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Рийна КРИЙС, продавец: - На меня лично перевод часов никак не действует, поэтому не задумывалась над этой темой. Но слышала, что у кого-то возникают трудности, поэтому правительству стоит изучать и обсуждать этот вопрос.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Ирина ЛАМПУ, безработная: - На меня никак не действует, сейчас все устраивает. А власти пусть сами думают и решают.