Большая часть прибывших в Эстонию украинских военных беженцев хотят остаться жить в Эстонии, ведь чем дольше длится война, тем больше эти люди адаптируются в нашей стране, говорит вице-канцлер по культурному разнообразию Эда Сильберг в данном "Северному побережью" интервью. Она добавляет, что нам нет смысла тратить пар на те двадцать процентов русскоязычного населения, которые не адаптировались в Эстонии в течение нескольких десятилетий, а нужно направить внимание на молодежь и на тех, кто готов влиться в здешнее общество.
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Вице-канцлер Эда Сильберг: большинство украинских беженцев хотят остаться в Эстонии
- Насколько сильно длящаяся почти три года война в Украине повлияла на интеграционную политику Эстонии?
- На саму интеграционную политику она в значительной мере не повлияла. Однако война привела к небывало большому потоку беженцев, который мы раньше учесть не могли. Наше счастье, что мы внедрили программу адаптации для новых иммигрантов еще в 2015 году. У нас существовали все эти меры, которые, правда, надо было приспособить, а также пришлось немного изменить законодательство. Но в общих чертах можно сказать, что наша интеграционная политика поддержала адаптацию украинцев.