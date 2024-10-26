Сб, 26.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Вице-канцлер Эда Сильберг: большинство украинских беженцев хотят остаться в Эстонии

Copy
Эда Сильберг уверена, что переход на эстоноязычное образование, конечно, сверхважен, однако он не решит все проблемы интеграции, которые могут еще поджидать Эстонию в дальнейшем.
Эда Сильберг уверена, что переход на эстоноязычное образование, конечно, сверхважен, однако он не решит все проблемы интеграции, которые могут еще поджидать Эстонию в дальнейшем. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Большая часть прибывших в Эстонию украинских военных беженцев хотят остаться жить в Эстонии, ведь чем дольше длится война, тем больше эти люди адаптируются в нашей стране, говорит вице-канцлер по культурному разнообразию Эда Сильберг в данном "Северному побережью" интервью. Она добавляет, что нам нет смысла тратить пар на те двадцать процентов русскоязычного населения, которые не адаптировались в Эстонии в течение нескольких десятилетий, а нужно направить внимание на молодежь и на тех, кто готов влиться в здешнее общество.

- Насколько сильно длящаяся почти три года война в Украине повлияла на интеграционную политику Эстонии?

- На саму интеграционную политику она в значительной мере не повлияла. Однако война привела к небывало большому потоку беженцев, который мы раньше учесть не могли. Наше счастье, что мы внедрили программу адаптации для новых иммигрантов еще в 2015 году. У нас существовали все эти меры, которые, правда, надо было приспособить, а также пришлось немного изменить законодательство. Но в общих чертах можно сказать, что наша интеграционная политика поддержала адаптацию украинцев.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Мнение
Наверх