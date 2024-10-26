Вице-канцлер Эда Сильберг: большинство украинских беженцев хотят остаться в Эстонии

- На саму интеграционную политику она в значительной мере не повлияла. Однако война привела к небывало большому потоку беженцев, который мы раньше учесть не могли. Наше счастье, что мы внедрили программу адаптации для новых иммигрантов еще в 2015 году. У нас существовали все эти меры, которые, правда, надо было приспособить, а также пришлось немного изменить законодательство. Но в общих чертах можно сказать, что наша интеграционная политика поддержала адаптацию украинцев.