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Ночной пожар в Люганузе едва не унес жизнь человека

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Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер.
Пожарные спасатели работают в горящем и задымленном помещении. Фото сделано во время учений и носит иллюстративный характер. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik / Arhiiv

Предположительно выпивка и небрежное курение в кровати могли стать причиной пожара в жилом доме. Жильца спасли сработавший дымовой датчик, бдительность соседей и быстро приехавшие спасатели.

В ночь на пятницу, 25 октября в 01.32 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме на улице Папли в Люганузе из-под двери одной из квартир на лестничную клетку просачивается дым. В квартире сработал дымовой датчик.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что подъезд дома уже полностью заполнен дымом. В дыхательных аппаратах они вошли в квартиру и нашли горящий диван, на котором лежал жилец. Человека немедленно вынесли на свежий воздух и передали в руки медиков, которые доставили его в больницу.

Огонь в квартире спасатели быстро потушили, а все помещения дома проветрили.

В Идаском спасательном центре наутро сообщили, что предварительно установленная причина пожара - курение. Благо в квартире был исправный дымовой датчик, который в нужный момент сработал.

Внутри квартиры спасатели увидели много пустых бутылок из-под алкоголя, поэтому считают, что пострадавший из-за опьянения не услышал сигнал дымового датчика. К счастью, его услышал сосед.

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