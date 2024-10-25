Ночной пожар в Люганузе едва не унес жизнь человека

В ночь на пятницу, 25 октября в 01.32 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в двухэтажном жилом доме на улице Папли в Люганузе из-под двери одной из квартир на лестничную клетку просачивается дым. В квартире сработал дымовой датчик.

Прибывшие по вызову спасатели обнаружили, что подъезд дома уже полностью заполнен дымом. В дыхательных аппаратах они вошли в квартиру и нашли горящий диван, на котором лежал жилец. Человека немедленно вынесли на свежий воздух и передали в руки медиков, которые доставили его в больницу.

Огонь в квартире спасатели быстро потушили, а все помещения дома проветрили.

В Идаском спасательном центре наутро сообщили, что предварительно установленная причина пожара - курение. Благо в квартире был исправный дымовой датчик, который в нужный момент сработал.

Внутри квартиры спасатели увидели много пустых бутылок из-под алкоголя, поэтому считают, что пострадавший из-за опьянения не услышал сигнал дымового датчика. К счастью, его услышал сосед.