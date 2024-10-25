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Пожилой мужчина встревожил людей в Силламяэ стрельбой в небо

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Выстрел из револьвера в небо.
Выстрел из револьвера в небо. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Грубым нарушением общественного порядка полиция назвала стрельбу вверх на улице, за что стрелка взяли под стражу и завели на него дело.

Во второй половине дня 24 октября полиция получила вызов в город Силламяэ, где 65-летний мужчина сделал выстрелы в небо из предмета, похожего на оружие.

Полиция задержала стрелка, а тот предмет, напоминающий оружие, был изъят.

Из чего именно и по какой причине производились выстрелы - Идаская префектура Депаратмента полиции и погранохраны не сообщила. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в рамках уголовного производства: дело заведено по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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