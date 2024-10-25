Пожилой мужчина встревожил людей в Силламяэ стрельбой в небо

Во второй половине дня 24 октября полиция получила вызов в город Силламяэ, где 65-летний мужчина сделал выстрелы в небо из предмета, похожего на оружие.

Из чего именно и по какой причине производились выстрелы - Идаская префектура Депаратмента полиции и погранохраны не сообщила. Все обстоятельства произошедшего будут выяснены в рамках уголовного производства: дело заведено по статье о грубом нарушении общественного порядка.