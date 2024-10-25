За ложные вызовы полиции жительница Ида-Вирумаа во второй раз отправилась за решетку

Ложные вызовы полиции наказуемы. Жительница Кохтла-Ярве Ольга уже трижды наказывалась за то, что звонила и врала, будто сожитель ее избивает. Дважды она попадала за это за решетку.

Вируский уездный суд нынче уже во второй раз отправил в арестантский дом жительницу Кохтла-Ярве за то, что она неоднократно и сознательно делала ложные звонки в полицию с жалобами на своего сожителя, который якобы ее бьет.