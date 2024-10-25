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За ложные вызовы полиции жительница Ида-Вирумаа во второй раз отправилась за решетку

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Ложные вызовы полиции наказуемы. Жительница Кохтла-Ярве Ольга уже трижды наказывалась за то, что звонила и врала, будто сожитель ее избивает. Дважды она попадала за это за решетку.
Ложные вызовы полиции наказуемы. Жительница Кохтла-Ярве Ольга уже трижды наказывалась за то, что звонила и врала, будто сожитель ее избивает. Дважды она попадала за это за решетку. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Вируский уездный суд нынче уже во второй раз отправил в арестантский дом жительницу Кохтла-Ярве за то, что она неоднократно и сознательно делала ложные звонки в полицию с жалобами на своего сожителя, который якобы ее бьет.

Ольгу (45) 10 октября признали виновной в даче заведомо ложных показаний и приговорили к аресту на 20 дней.

Руководитель кохтла-ярвеской региональной группы Идаской префектуры Анна Тихомирова сказала, что 8 октября полиция получила вызов в Кохтла-Ярве - 45-летняя женщина сообщила, что сожитель применяет в ее отношении силу. "Когда полицейские прибыли на место, выяснилось, что никакого насилия не было и речь идет об умышленном ложном вызове. Женщина и раньше делала ложные вызовы", - отметила Тихомирова.

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