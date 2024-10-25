Телефонные мошенники стали чаще звонить от имени "пенсионного департамента"

Как говорит руководитель отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс, сквозной темой в мошеннических звонках является якобы проблема с расчетом пенсионного стажа.

- Мошенники представляются сотрудниками Департамента социального страхования или пенсионного департамента и просят человека прийти на место, а также подтвердить свой приход по Smart-ID или mobiil-ID, - рассказала Силлаотс.

Она подчеркнула, что такого учреждения как пенсионный департамент вовсе не существует. "Всеми связанными с пенсией вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но мы не звоним людям и никогда не просим их идентифицировать себя или поделиться с нами PIN-кодами", - настаивает Силлаотс.

Она рекомендует всем, кому поступают подобные подозрительные телефонные звонки, немедленно их прерывать и по возможности блокировать этот номер. "Если же вам причинили материальный ущерб, просим обращаться в полицию", - добавила Силлаотс.

Если вам позвонят и скажут, что у вас есть связанная с пенсией проблема, всегда спрашивайте, кто звонит и с какой целью. Ниже приводятся примеры вопросов, которые надо задать: Кто вы и откуда звоните?

Почему вы мне звоните?

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