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Телефонные мошенники стали чаще звонить от имени "пенсионного департамента"

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На фото пример сообщения, присланного мошенниками.
На фото пример сообщения, присланного мошенниками. Фото: Madis Veltman

В Департаменте социального страхования говорят, что в последние недели им сообщают о мошеннических звонках, когда звонящие пытаются выманить у людей личные данные и PIN-коды. В ходе разговора заявляется, что у человека возникла проблема с начислением пенсии и его просят идентифицировать себя с помощью Smart-ID или mobiil-ID.

Как говорит руководитель отдела по работе с клиентами Департамента социального страхования Маре Силлаотс, сквозной темой в мошеннических звонках является якобы проблема с расчетом пенсионного стажа.

- Мошенники представляются сотрудниками Департамента социального страхования или пенсионного департамента и просят человека прийти на место, а также подтвердить свой приход по Smart-ID или mobiil-ID, - рассказала Силлаотс.

Она подчеркнула, что такого учреждения как пенсионный департамент вовсе не существует. "Всеми связанными с пенсией вопросами и выплатами занимается только Департамент социального страхования, но мы не звоним людям и никогда не просим их идентифицировать себя или поделиться с нами PIN-кодами", - настаивает Силлаотс.

Она рекомендует всем, кому поступают подобные подозрительные телефонные звонки, немедленно их прерывать и по возможности блокировать этот номер. "Если же вам причинили материальный ущерб, просим обращаться в полицию", - добавила Силлаотс.

Если вам позвонят и скажут, что у вас есть связанная с пенсией проблема, всегда спрашивайте, кто звонит и с какой целью. Ниже приводятся примеры вопросов, которые надо задать:

  • Кто вы и откуда звоните?
  • Почему вы мне звоните?
  • Почему вы не говорите по-эстонски? Miks te eesti keeles ei räägi?

Департамент социального страхования

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