Меняющаяся экономика все больше опирается на мелкие предприятия, которые способны предлагать такие же стабильные услуги и хорошие условия труда, как и крупные производства. Занимающийся металлообработкой "Elvarem" в Йыхви, а также производитель натяжных потолков и световых решений "Saros Est" в Нарве являются хорошим тому примером.
НАША ЕВРОПА ⟩ Более многообразная экономика приносит в регион богатство и дает людям возможности выбора
В построившем производственное здание в Йыхвиском бизнес-парке ТОО "Elvarem" работают 14 человек. Основная деятельность предприятия - качественная токарная и фрезерная обработка на станках с ЧПУ, позволяющая производить требующие большой точности детали для различных отраслей промышленности. Изготовленные в Йыхви в порядке субподряда детали путешествуют в крупных конструкциях по всему миру.
- Хорошего рабочего найти трудно, а если найдешь, то надо его беречь, - сказал руководитель ТОО "Elvarem" Никита Сорока, по мнению которого одинаково важны как приятная рабочая среда и хорошая зарплата, так и человеческое отношение.
- Условия работы у нас одни из лучших в Ида-Вирумаа: производственное здание современное, построено в 2020 году. У нас есть баня, по пятницам мы устраиваем банные вечера, - привел он некоторые примеры. Домашнюю атмосферу создают также приходящие на работу вместе с руководителем предприятия собаки, любящие общество людей.
- Мы все общаемся на ты, я не сижу где-то на троне. Надеюсь, что люди это ценят, ведь большинство работают здесь более-менее так же долго, как я, - сказал Никита Сорока, принявший от отца руководство фирмой более тринадцати лет назад. Само предприятие начало деятельность еще в 1995 году и выстояло в различных экономических условиях.
Предприятие расширится и наймет новых работников
Из-за зарплат руководителю малого предприятия тоже не приходится опускать глаза.
- На производственное здание мы получили пособие от Государственного центра опорных услуг. Его условием было то, что надо создать пять рабочих мест, зарплата на которых была бы средней по перерабатывающей промышленности Эстонии, однако мы платим больше. На следующей неделе снова развернется строительство, и мы расширим здание: к тысяче квадратных метров добавятся еще семьсот. Для этого мы получили пособие от фонда справедливого перехода, и снова нужно создать пять рабочих мест по крайней мере со средней зарплатой.
Размер предприятий не в прямой зависимости с заработной платой сотрудников
Старший консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Лаури Ялонен:
- На протяжении последних ста лет Ида-Вирумаа известен как сланцевый край. Основу предпринимательства в уезде составляли добыча, переработка сланца и производство электроэнергии из него. Сейчас очевидно, что сланцедобыча в ее прежней модели больше не является устойчивой.
Уезду необходимо обновить свою экономическую модель, и фонд справедливого перехода также способствует этому. При этом важно исходить из принципов здравомыслия.
1. "Не храните яйца в одной корзине".
Одна крупная и доминирующая отрасль - это, конечно, в некотором роде удобное решение, простое и понятное. Однако наш опыт последних десятилетий показал, что неудачи в этой одной отрасли экономики быстро наносят болезненный удар по жизни всего уезда. В Ида-Вирумаа эпизодическое сокращение спроса на рабочую силу в сланцевом секторе стало основной причиной отъезда населения из региона. Следствием этого является плохая демографическая ситуация в уезде.
2. "То, что кому-то нравится, по его мнению, прекрасно".
Одной из отличительных черт успешных регионов является разнообразие. У людей разные интересы, и они хотят разную работу в разных областях. Для этого региону нужны предприятия разных размеров и в разных сферах.
Большая часть социального обеспечения создается малыми и средними предприятиями. Если регион сможет предложить разные рабочие места в различных секторах, есть надежда, что регион может стать привлекательным местом для работы и жизни.
3. "Размер не имеет значения"
Размер предприятий не связан один в один с заработной платой сотрудников. Даже в сланцевом секторе, где средняя зарплата высока, есть рабочие места с более высокой и более низкой зарплатой. Точно так же разные уровни заработной платы можно найти и среди малых предприятий. Стабильность рабочих мест как в крупных, так и в малых предприятиях в любом случае зависит от рынка.
События последних лет показали, что и крупные, и малые предприятия быстро реагируют на изменения рынка. Когда нужно, они быстро сокращают рабочие места, а когда нужно, быстро нанимают новых сотрудников.
В хорошей экономической модели риски диверсифицированы, а это значит, что в регионе работают как крупные, так и мелкие предприятия и охвачены различные сферы. Здесь есть как производство, приносящее основное богатство, так и сфера услуг, и креативная экономика, создающая привлекательную среду проживания и разнообразие выбора для мужчин и женщин, молодых и пожилых, людей с разными интересами.
В конечном итоге именно предприниматели создают рабочие места и возможности для роста общественного богатства. В среде, где больше предпринимателей, больше и достатка.
По словам Никиты Сороки, поддерживать высокую мотивацию работников помогает и то, что работа не монотонная и работать можно на разных станках. "Это особенно важно для мужчин, которые переносят рутину хуже, чем женщины. В одиночку все равно ничего не сделаешь, и если у работников не будет мотивации, то и дела у фирмы не будут идти хорошо".
Плоды труда нарвитян можно увидеть от Каунаса до Каира
Действующее в Нарве с 2007 года ТОО "Saros Est" выпускает под торговой маркой "Saros Design" натяжные и текстильные потолки, а также световые решения. Плоды труда нарвитян можно увидеть, например, в торговых центрах Каунаса, Дубая и Каира, а также в родном городе в центре "Astri". Этот перечень могут продолжить здание международного аэропорта в итальянском городе Бари, а также здания гостиниц, казино, заведений питания, офисов и частных домов по всему миру.
В 2011 году нарвскую фирму посетил тогдашний президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес, сказавший, что задачей канцелярии президента является поиск интересных, предприимчивых и прогрессивно мыслящих людей и предприятий.
Сейчас на предприятии 27 работников, и в последние годы их количество остается стабильным, сказал руководитель ТОО "Saros Est" Владислав Боборенко. Стабильность обеспечивается тем обстоятельством, что большая часть продукции уходит на экспорт и заказчики имеются на многих рынках.
- В таком случае кризис в каком-нибудь государстве или регионе не бьет так больно по продажам. Если в Эстонии сейчас спад экономики, что особенно заметно на строительном рынке, то в других регионах, например, в Южной и Центральной Европе, это не ощущается настолько сильно. Поэтому всегда можно действовать на тех рынках, которые пострадали меньше, - сказал Владислав Боборенко, добавив, что наряду со странами-членами Евросоюза сейчас важным рынком является Ближний Восток.
Ида-вируский рынок труда стал более разнообразным
Руководитель Ида-Вирумааского отделения кассы по безработице Аннеки Теэлахк:
- Раньше мы говорили, что хорошую зарплату и интересную работу здесь можно найти только на наших крупных предприятиях "Enefit" и "VKG". Там по-прежнему хорошие зарплаты и интересная работа, но появились различные малые и средние предприятия. Зарплату 2000+ платят в различных отраслях: в производстве и строительстве квалифицированным рабочим и специалистам, а также в образовании, социальной сфере, здравоохранении, управлении.
Рынок труда в Ида-Вирумаа уже стал более разноликим, а новые предприятия еще больше меняют картину. Я думаю, что зимой и весной уже будет больше новостей о новых предприятиях, например, связанных с созданием киногородка в Йыхви. Пока же мы толкаем снежный ком в гору, и как только он покатится, все будут счастливы.
Касса по безработице помогает работникам сланцевого сектора адаптироваться к сокращающейся потребности в рабочей силе в этом секторе и более плавно переходить к работе в других отраслях. С помощью фонда справедливого перехода мы поддерживаем смену работы, а также приобретение новых навыков и знаний.
Поддержка при трудоустройстве предназначена, например, для тех людей, которые потеряли работу в сланцевом секторе и в течение короткого периода времени приступают к новой работе в другой сфере. Мы мотивируем человека, чтобы он не оставался дома безработным, теряя квалификацию и привычку работать. Пособие выплачивается одновременно с тем, как человек уже получает зарплату на новом месте работы, а это означает существенную прибавку к зарплате и помогает быстрее адаптироваться к новой жизненной ситуации.
Кроме того, можно приобрести новые навыки как на уровневом, так и на дополнительном обучении. Специальности, предлагаемые учебными программами, основаны на потребностях меняющейся и диверсифицирующейся экономики Ида-Вирумаа.
До десяти рабочих языков
Экспортирующее предприятие предлагает также более интересные возможности самореализации.
- Может быть, не для всех работников важно, для кого они выпускают продукцию, но для занимающихся продажами это означает международное общение и зарубежные командировки. Их работа намного интереснее, чем у действующих на местном рынке работников по продажам, - отметил Владислав Боборенко. На предприятии в зависимости от рынка в ходу восемь-десять языков, поскольку общаться приходится на языке покупателя.
Какие плюсы опытный руководитель видит у маленькой фирмы?
- Для работника плюсом является индивидуальный подход - маленькие фирмы подобны семьям. Если говорить более широко об экономике, то маленькие предприятия необходимы, так как они обслуживают большие производства. Делать ставку только на крупные предприятия нельзя, - считает Владислав Боборенко.
Газета Йыхвиского инфоцентра Europe Direct, издается в сотрудничестве: