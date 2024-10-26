НАША ЕВРОПА Более многообразная экономика приносит в регион богатство и дает людям возможности выбора

Размер предприятий не в прямой зависимости с заработной платой сотрудников

Лаури Ялонен. Фото: Матти Кямяря / Põhjarannik

Старший консультант Ида-Вируского центра предпринимательства Лаури Ялонен:

- На протяжении последних ста лет Ида-Вирумаа известен как сланцевый край. Основу предпринимательства в уезде составляли добыча, переработка сланца и производство электроэнергии из него. Сейчас очевидно, что сланцедобыча в ее прежней модели больше не является устойчивой.

Уезду необходимо обновить свою экономическую модель, и фонд справедливого перехода также способствует этому. При этом важно исходить из принципов здравомыслия.

1. "Не храните яйца в одной корзине".

Одна крупная и доминирующая отрасль - это, конечно, в некотором роде удобное решение, простое и понятное. Однако наш опыт последних десятилетий показал, что неудачи в этой одной отрасли экономики быстро наносят болезненный удар по жизни всего уезда. В Ида-Вирумаа эпизодическое сокращение спроса на рабочую силу в сланцевом секторе стало основной причиной отъезда населения из региона. Следствием этого является плохая демографическая ситуация в уезде.

2. "То, что кому-то нравится, по его мнению, прекрасно".

Одной из отличительных черт успешных регионов является разнообразие. У людей разные интересы, и они хотят разную работу в разных областях. Для этого региону нужны предприятия разных размеров и в разных сферах.

Большая часть социального обеспечения создается малыми и средними предприятиями. Если регион сможет предложить разные рабочие места в различных секторах, есть надежда, что регион может стать привлекательным местом для работы и жизни.

3. "Размер не имеет значения"

Размер предприятий не связан один в один с заработной платой сотрудников. Даже в сланцевом секторе, где средняя зарплата высока, есть рабочие места с более высокой и более низкой зарплатой. Точно так же разные уровни заработной платы можно найти и среди малых предприятий. Стабильность рабочих мест как в крупных, так и в малых предприятиях в любом случае зависит от рынка.

События последних лет показали, что и крупные, и малые предприятия быстро реагируют на изменения рынка. Когда нужно, они быстро сокращают рабочие места, а когда нужно, быстро нанимают новых сотрудников.

В хорошей экономической модели риски диверсифицированы, а это значит, что в регионе работают как крупные, так и мелкие предприятия и охвачены различные сферы. Здесь есть как производство, приносящее основное богатство, так и сфера услуг, и креативная экономика, создающая привлекательную среду проживания и разнообразие выбора для мужчин и женщин, молодых и пожилых, людей с разными интересами.

В конечном итоге именно предприниматели создают рабочие места и возможности для роста общественного богатства. В среде, где больше предпринимателей, больше и достатка.