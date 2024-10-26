В следующем году любительский театр "Отпад" из Кивиыли отметит четверть века. Горожане хорошо знают и любят "своих" артистов, которые нечасто создают новые спектакли, но это всегда впечатляющее зрелище. Премьера нового спектакля "Бесхребетность" в июне прошла при аншлаге, второй показ на домашней сцене в октябре также собрал большую аудиторию, многие зрители говорили, что пришли второй раз, потому что это представление вызвало много эмоций и тем для размышления.
Поехали в Кивиыли и мы. Должна признаться, сначала было трудно воспринимать происходящее на сцене: движение в непонятном ритме, резко меняющиеся мизансцены, не сразу улавливалось происходящее, не поймать сюжетную линию... Но странным образом действо увлекало, и чем дальше, тем больше приходило понимание: весь этот абсурд на сцене - о нашей жизни.