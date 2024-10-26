В следующем году любительский театр "Отпад" из Кивиыли отметит четверть века. Горожане хорошо знают и любят "своих" артистов, которые нечасто создают новые спектакли, но это всегда впечатляющее зрелище. Премьера нового спектакля "Бесхребетность" в июне прошла при аншлаге, второй показ на домашней сцене в октябре также собрал большую аудиторию, многие зрители говорили, что пришли второй раз, потому что это представление вызвало много эмоций и тем для размышления.

Поехали в Кивиыли и мы. Должна признаться, сначала было трудно воспринимать происходящее на сцене: движение в непонятном ритме, резко меняющиеся мизансцены, не сразу улавливалось происходящее, не поймать сюжетную линию... Но странным образом действо увлекало, и чем дальше, тем больше приходило понимание: весь этот абсурд на сцене - о нашей жизни.

СПРАВКА: Любительский театр "Отпад" основан в 1998 году, с 2004 года работает как некоммерческое объединение "Art Spekter" и является членом Эстонского союза любительских театров. На эстонском фестивале любительских театров он трижды признавался лучшим: главный приз привозил в 2003, 2010 и 2016 годах. Новый спектакль "Бесхребетность", представленный недавно на фестивале "Театральная осень в Таллинне - 2024", заработал главный приз, а актеру Роману Смолову вручили награду за лучшую мужскую роль.