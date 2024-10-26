Налоговая нагрузка в будущем может зависеть от места жительства

Если какое-нибудь самоуправление в будущем введет туристический налог, всем действующим там поставщикам услуг размещения придется платить за ночевку постояльцев.

Города и волости, во многом зависящие от государственного бюджета, ищут способы увеличить свои доходы. Одним из вариантов может стать введение новых местных налогов, что означает, что в будущем налоговое бремя может отличаться в зависимости от самоуправления.