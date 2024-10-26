Города и волости, во многом зависящие от государственного бюджета, ищут способы увеличить свои доходы. Одним из вариантов может стать введение новых местных налогов, что означает, что в будущем налоговое бремя может отличаться в зависимости от самоуправления.
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Налоговая нагрузка в будущем может зависеть от места жительства
В конце лета министр регионального развития Пирет Хартман запросила у местных самоуправлений предложения по увеличению их доходной базы, что позволило бы им получать больше доходов от бизнеса в регионе.
Только три самоуправления Ида-Вирумаа представили министру свои предложения: города Кохтла-Ярве и Нарва, а также волость Тойла.