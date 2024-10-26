В рамках начинающейся 30 октября Недели взрослого учащегося в Ида-Вирумаа пройдет около тридцати мероприятий, популяризирующих обучение на протяжении всей жизни.
Неделя взрослого учащегося начнется с показа скандального фильма и завершится гала-церемонией
В Ида-Вирумаа Неделя взрослого учащегося официально начнется 30 октября в 18.00 в кинотеатре "Apollo" в Йыхви. На церемонии открытия Вирве Линдер, ида-вирумааский координатор образования взрослых при Департаменте образования и молодежи, представит программу Недели взрослого учащегося в уезде и бесплатные учебные курсы для взрослых в Ида-Вирумаа.
Затем состоится показ недавно вышедшего на экраны документального фильма "Келли: чужая мечта", который разжег страсти еще до съемок и рассказывает эмоциональную и заставляющую задуматься историю эстонского спортивного вундеркинда Келли Сильдару. Разобраться в увиденном в фильме поможет спортивный психолог Снежана Столярова, которая на протяжении многих лет работала со многими ведущими спортсменами, в том числе и с главной героиней фильма Келли Сильдару.
"Õppiv Ida-Viru" концентрирует информацию
Киномероприятие будет бесплатным для участников, но необходимо зарегистрироваться. Ссылку для регистрации можно найти как в календаре Недели взрослого учащегося, так и на странице в социальных сетях "Õppiv Ida-Viru", где представлена информация о возможностях обучения и самосовершенствования для взрослых в Ида-Вирумаа.
По словам Вирве Линдер, сегодня у страницы "Õppiv Ida-Viru" уже почти тысяча активных подписчиков.
- Ида-Вирумаа на самом деле может многое предложить взрослым учащимся как во время тематической недели, так и вне ее, но раньше не существовало единого для всего уезда канала передачи информации. Зачастую даже не было известно, что происходит в культурных и образовательных учреждениях соседнего самоуправления, не говоря уж о мероприятиях частных организаторов. Это вызывало разочарование как у заинтересованных лиц, так и у организаторов. "Õppiv Ida-Viru" концентрирует всю информацию в одном месте, - сказала она.
Программа постоянно дополняется
В ида-вирумааском календаре Недели взрослого учащегося можно найти специально организованные мероприятия, а также тренинги, мастер-классы, вечера бесед, вечера игр на развитие памяти, обучения, семинары и конференции, приуроченные к тематической неделе, а также неделям до и после нее. На выбор предлагается более тридцати различных платных и бесплатных обучающих мероприятий, расписание которых постоянно дополняется.
Главным событием недели станет торжественная церемония вручения наград Ида-Вирумаа в области образования взрослых, которая состоится 1 ноября в Йыхвиском концертном доме. На благодарственном мероприятии будут отмечены лучшие в Ида-Вирумаа учащийся года, обучающий года, достижение года в сфере обучения и дружелюбный к ученику работодатель. Главным исполнителем будет "Curly Strings", но на вечере также состоятся замечательные выступления-сюрпризы от талантливых взрослых идавирусцев.
Выбор мероприятий
- 29 октября в 18.30 в кафе Йыхвиского концертного дома состоится увлекательный дискуссионный вечер "Европа на пороге войны?" с участием депутата Европарламента и бывшего командующего Силами обороны генерала Рихо Терраса, который поделится своими откровенными мыслями о ситуации с безопасностью в Европе и мире.
- 30 октября в 14.00 в читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки состоится практическое знакомство с традиционной тибетской медициной "Как ежедневно поддерживать и укреплять свое здоровье?", а в 19.00 в Йыхвиском спортхолле - открытый урок танцев "HIGH HEELS" для начинающих под руководством Натальи Шабарчиной.
- 30 октября состоится всеэстонская акция "Õpitund 2024" ("Урок-2024"), принять участие в которой приглашаются все взрослые, желающие узнать что-то новое. Более подробную информацию об участии в акции можно найти на сайте Эстонской ассоциации обучающих взрослых "Andras" www.andras.ee.
- 8 ноября в 19.00 в кафе "Croissant" в Кохтла-Ярве состоится концерт-ужин "Эстонская музыка и украинские вкусы". В программе - ужин из трех блюд и концерт в двух частях с участием музыканта и автора песен Кайре Рапур.