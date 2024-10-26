Неделя взрослого учащегося начнется с показа скандального фильма и завершится гала-церемонией

В Ида-Вирумаа Неделя взрослого учащегося официально начнется 30 октября в 18.00 в кинотеатре "Apollo" в Йыхви. На церемонии открытия Вирве Линдер, ида-вирумааский координатор образования взрослых при Департаменте образования и молодежи, представит программу Недели взрослого учащегося в уезде и бесплатные учебные курсы для взрослых в Ида-Вирумаа.

Затем состоится показ недавно вышедшего на экраны документального фильма "Келли: чужая мечта", который разжег страсти еще до съемок и рассказывает эмоциональную и заставляющую задуматься историю эстонского спортивного вундеркинда Келли Сильдару. Разобраться в увиденном в фильме поможет спортивный психолог Снежана Столярова, которая на протяжении многих лет работала со многими ведущими спортсменами, в том числе и с главной героиней фильма Келли Сильдару.

"Õppiv Ida-Viru" концентрирует информацию

Киномероприятие будет бесплатным для участников, но необходимо зарегистрироваться. Ссылку для регистрации можно найти как в календаре Недели взрослого учащегося, так и на странице в социальных сетях "Õppiv Ida-Viru", где представлена информация о возможностях обучения и самосовершенствования для взрослых в Ида-Вирумаа.

По словам Вирве Линдер, сегодня у страницы "Õppiv Ida-Viru" уже почти тысяча активных подписчиков.