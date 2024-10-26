ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Лаури Ляэнеметс

Более двух лет соцдемы были решающим тормозом того, почему этот важный для большинства эстонцев морально, политически и с точки зрения безопасности вопрос не был решен.

Теперь, видимо, и лидеры соцдемов осознали, что выбрали опасный, тупиковый путь, который вредит и Эстонии, и их партии. Теперь Ляэнеметсу придется искать варианты выхода из этого тупика, куда они сами упрямо шагали.

Первая попытка, а именно сделанное Ляэнеметсом в пятницу предложение, что иностранцы могли бы участвовать в выборах в местные собрания, если они подпишут заявление о лояльности эстонскому государству, не увенчалась успехом и не стала хорошей идеей. Организовать это сложно, тем более, кто и как будет определять искренность этих подтверждений.

Наиболее разумным и быстрым способом решения этого вопроса было бы внесение поправки к Конституции в Рийгикогу, для чего необходимо 82 голоса. Их можно получить, если бы соцдемы согласились, что голосование будет для них свободным. В Рийгикогу достаточно соцдемов, которые также согласны с тем, чтобы граждане России не имели права выбирать местные собрания городов и волостей Эстонии.