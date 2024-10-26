Несколько отелей и ресторанов Ида-Вирумаа присоединятся к акции протеста

Акция протеста против повышения налога пройдет под руководством Союза отелей и ресторанов Эстонии, передает Rus.ERR. По словам владельца ресторана "Franzia" Индрека Кыверика, акция необходима, чтобы показать, что повышение налога может полностью задушить этот сектор. Также он отметил, что его протест будет отличаться от общеэстонского.

- Приблизительно с 5 до 7 вечера 31 октября я буду бесплатно предлагать тыквенный суп и очень громко включу "Cannibal Corpse", - рассказал Кыверик.

По словам управляющей дома отдыха "Karukella" Терье Раттур, здесь ищут варианты, чтобы сохранить прежнюю цену на услуги, так как люди стараются максимально экономить. В день протеста у них не будет постояльцев, но Терье будет активно информировать людей об этой акции через интернет.