По данным судебных приставов, на конец прошлого года в Эстонии насчитывалось 101254 должника, в отношении которых велось 503076 исполнительных производств. Но пока что в Эстонии не существует удобного способа проверить, является ли ваш потенциальный клиент или партнер одним из них, отмечает адвокат Кайре Сеппер из адвокатского бюро "Hedman".
Адвокат: что нужно знать о новом исполнительном регистре
Адвокат Кайре Сеппер понимает, что у любого человека могут возникнуть временные финансовые трудности, и наличие долга не всегда свидетельствует о ненадежности. "Однако, если у человека более 40 активных исполнительных производств, это может говорить о его небрежном отношении к своим обязательствам. Например, у так называемого рекордсмена было 702 исполнительных производства. Думаю, если бы потенциальные клиенты или партнеры могли легко это проверить, многие контракты остались бы неподписанными, а сделки не состоялись бы", - отметила Сеппер.
Должники находят множество способов уклоняться от уплаты долгов. "Например, когда счета физического лица арестовываются, денежные потоки переводятся на счета его компаний, и внешне он продолжает выглядеть успешным предпринимателем. Кроме того, должники часто рассчитывают на то, что людям и фирмам сложно проверить состояние их финансов, что позволяет безответственно действовать годами", - пояснила Сеппер.
Единый регистр исполнительного производства находится на этапе тестирования
Для проверки информации о долгах физического лица сегодня необходимо сделать запросы в несколько разных регистров, многие из которых являются платными. Даже для опытных юристов составление полной картины представляет собой трудоемкую задачу.
Однако в ближайшее время начнет работу единый регистр, созданный Министерством юстиции. "Этот регистр значительно усложнит жизнь злостным неплательщикам, поскольку позволит легко проверить, является ли, например, новый арендатор, партнер, поставщик услуг или заемщик должником и сколько исполнительных производств в отношении него ведется", - отметила Сеппер.
Регистр в настоящее время находится на этапе тестирования. Поскольку он будет содержать конфиденциальные данные, особое внимание уделяется качеству данных. Кроме того, приставам предстоит передать в регистр около 500 тысяч производств и информацию по неуплаченным остаткам требований.
Что следует учитывать должнику
В будущем, при наличии законных оснований, информация о долгах, их размере и остатке станет доступна каждому. В регистре будет отражена информация о задолженностях, по которым истек срок добровольной выплаты.
"Должники должны быть мотивированы погасить свои долги в течение добровольного срока оплаты. Также следует учитывать, что данные будут храниться в регистре в течение пяти лет после завершения исполнительного производства", - пояснила Сеппер.
Время работает против кредитора
Кайре Сеппер также подчеркнула, что кредиторы должны учитывать срок давности исполнения требований. "К сожалению, время играет на руку должнику, а не кредитору. Поэтому кредитору важно проявлять активность и, например, требовать от пристава проведения дополнительных проверок, ареста и реализации имущества должника. Как правило, срок исполнения гражданских исков составляет десять лет, и на практике часто возникают случаи, когда срок давности оспаривается, и в итоге кредитор вынужден оплачивать еще и счета адвоката должника", - рассказала она.