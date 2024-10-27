Адвокат: что нужно знать о новом исполнительном регистре

Адвокат Кайре Сеппер понимает, что у любого человека могут возникнуть временные финансовые трудности, и наличие долга не всегда свидетельствует о ненадежности. "Однако, если у человека более 40 активных исполнительных производств, это может говорить о его небрежном отношении к своим обязательствам. Например, у так называемого рекордсмена было 702 исполнительных производства. Думаю, если бы потенциальные клиенты или партнеры могли легко это проверить, многие контракты остались бы неподписанными, а сделки не состоялись бы", - отметила Сеппер.

Должники находят множество способов уклоняться от уплаты долгов. "Например, когда счета физического лица арестовываются, денежные потоки переводятся на счета его компаний, и внешне он продолжает выглядеть успешным предпринимателем. Кроме того, должники часто рассчитывают на то, что людям и фирмам сложно проверить состояние их финансов, что позволяет безответственно действовать годами", - пояснила Сеппер.

Единый регистр исполнительного производства находится на этапе тестирования

Для проверки информации о долгах физического лица сегодня необходимо сделать запросы в несколько разных регистров, многие из которых являются платными. Даже для опытных юристов составление полной картины представляет собой трудоемкую задачу.