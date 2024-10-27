За последние четыре года, по данным Эстонского департамента статистики, использование различных умных устройств существенно выросло. Если смарт-телевизоры используются на 30% больше, то смарт-часы - на целых 60% больше. Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники в домах становятся все более популярными.
СТАТИСТИКА ⟩ Жители Эстонии активно используют в своих домах умные устройства
Аналитик Департамента статистики Сигрид Саагпакк рассказала, что среди жителей Эстонии самым распространенным умным устройством является смарт-телевизор: им пользуется 57% пользователей интернета.
- Второе место по популярности занимают смарт-часы, беспроводные наушники и GPS-устройства, которыми пользуется более половины (53%) респондентов. Распространены также музыкальные центры и умные колонки с интернет-подключением, - отметила аналитик.
Умные холодильники и роботы-пылесосы
Подключенная к интернету бытовая техника и голосовые виртуальные помощники, например Alexa или Siri, тоже набирают популярность. За последние четыре года их использование выросло на целых 35%.
- Например, роботом-газонокосилкой, роботом-пылесосом или умным холодильником пользуется 22% участвовавших в исследовании пользователей интернета, - пояснила аналитик и добавила, что во многих домах есть также подключенные к интернету светильники, штепсельные разъемы и электросчетчики, которыми пользуется 18% респондентов.
Кроме того, распространены интернет-управляемые системы безопасности, например дымовые датчики, камеры наблюдения и различные замки, число пользователей которых за последние четыре года удвоилось.
Не все пользуются умными устройствами
Несмотря на то, что большая доля жителей Эстонии пользуется возможностями умных устройств, есть и те, кто этого по определенным причинам не делают.
- 85% тех, кто не использует умные устройства, отметили, что они им просто не нужны. 10% признали, что цена устройств для них слишком высока, а 3% ответивших отметили возможные проблемы безопасности при использовании подобных устройств, - рассказала Саагпакк.
При принятии решения о покупке важна цена
Несомненно, самую важную роль при покупке нового устройства играет его цена - это считает важным 69% ответивших.
- Внимание уделяется также свойствам жесткого диска, например скорости или объему памяти, что упомянуло 66% участников исследования, - отметила Саагпакк и добавила, что людям важны также бренд и размеры устройства (51%).
Меньше всего на решение о покупке влияют возможность приобретения дополнительной гарантии (11%), общая экологичность устройства (14%) и услуга выкупа устройства продавцом (15%).
На переработку поступает мало электроники
Чем больше людей использует умные устройства, тем чаще требуется замена этих устройств.
- Как правило, старые устройства остаются дома, - говорит аналитик. - Больше всего эта тенденция распространена именно среди молодежи 16-24 лет, среди которых 65% сохраняют у себя свой старый мобильный телефон или смартфон. Чаще всего отдают или продают свои старые телефоны лица в возрасте 25-34 лет, из которых почти четверть избавилась таким образом от своего старого устройства.
В случае замены ноутбуков и планшетов люди ведут себя практически так же, как и при замене телефонов. "Большинство из них просто остаются в домохозяйствах без применения", - заметила Саагпакк. Что касается настольных компьютеров, то у преобладающего большинства не было необходимости в их замене, или же они их никогда не имели.
Выясняется, что на переработку или в пункты сбора электронных отходов чаще других телефоны сдают люди в возрасте 25-34 лет (10% этой возрастной группы). Ноутбуки и планшеты на вторичное использование чаще всего сдают люди в возрасте 35-44 и 45-54 лет (всего 10%), настольные компьютеры - люди в возрасте 55-64 лет (17%).
На переработку или в пункт сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь 9% всех ответивших.