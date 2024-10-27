СТАТИСТИКА Жители Эстонии активно используют в своих домах умные устройства

- Внимание уделяется также свойствам жесткого диска, например скорости или объему памяти, что упомянуло 66% участников исследования, - отметила Саагпакк и добавила, что людям важны также бренд и размеры устройства (51%).

Меньше всего на решение о покупке влияют возможность приобретения дополнительной гарантии (11%), общая экологичность устройства (14%) и услуга выкупа устройства продавцом (15%).

На переработку поступает мало электроники

Чем больше людей использует умные устройства, тем чаще требуется замена этих устройств.

- Как правило, старые устройства остаются дома, - говорит аналитик. - Больше всего эта тенденция распространена именно среди молодежи 16-24 лет, среди которых 65% сохраняют у себя свой старый мобильный телефон или смартфон. Чаще всего отдают или продают свои старые телефоны лица в возрасте 25-34 лет, из которых почти четверть избавилась таким образом от своего старого устройства.

В случае замены ноутбуков и планшетов люди ведут себя практически так же, как и при замене телефонов. "Большинство из них просто остаются в домохозяйствах без применения", - заметила Саагпакк. Что касается настольных компьютеров, то у преобладающего большинства не было необходимости в их замене, или же они их никогда не имели.

Выясняется, что на переработку или в пункты сбора электронных отходов чаще других телефоны сдают люди в возрасте 25-34 лет (10% этой возрастной группы). Ноутбуки и планшеты на вторичное использование чаще всего сдают люди в возрасте 35-44 и 45-54 лет (всего 10%), настольные компьютеры - люди в возрасте 55-64 лет (17%).

На переработку или в пункт сбора электронных отходов свои устройства сдают лишь 9% всех ответивших.