Начался сезон осенних штормов: как надежно защитить свое имущество

Определенно следует подумать и о дополнительной защите, ведь зачастую платеж в 20 евро, который кажется лишней тратой, позднее может помочь возместить ущерб, достигающий нескольких тысяч евро. Дополнительная защита поможет, например, покрыть расходы на аренду временного жилья или возместить ущерб, причиненный при строительных или спасательных работах. Также она покроет траты на выплаты по кредиту или лизингу, если здание пришло в негодность в результате шторма и его необходимо восстановить.

Защитите себя от проблем, причиненных другим

Владельцам домов полезно знать, что, помимо основного здания, страховка также распространяется на расположенные на участке строения и сооружения, площадь которых не превышает 20 квадратных метров. Вместе с домом или квартирой стоит пересмотреть и сумму страхования личного имущества. Таким образом, страховка покроет расходы, связанные, например, с поврежденным на улице роботом-газонокосилкой. Перед заключением договора имеет смысл рассчитать, покрывает ли предложенный полис все расходы в связи с заменой имущества.

Обязательно стоит подумать и о страховании ответственности, покрывающем причиненный другим людям ущерб и их медицинские расходы. Например, если во время шторма ветер унесет батут в соседний двор, и он повредит там теплицу, или ветер сломает деревья в саду, которые упадут на машину соседа, на помощь придет именно страхование ответственности.

Страхование каско также покрывает ущерб, причиненный автомобилю штормом