С понедельника, 28 октября, квартирные товарищества могут обращаться за субсидией на реконструкцию многоквартирных домов, как передает новостной портал Rus.ERR.
Началось распределение пособий на реновацию многоквартирных домов
Путем дотирования государство планирует поддержать комплексную реконструкцию, которая включает в себя улучшение энергоэффективности и внутреннего климата домов, от фундамента здания до крыши.
Общий объем стартовавшего 28 октября раунда подачи заявок составляет 170 миллионов евро, и он разделен по регионам, передает "Актуальная камера". Дополнительно 15 миллионов евро из средств Фонда справедливого перехода будут направлены на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа.
Подробнее узнать о возможностях получения пособия на реконструкцию многоквартирных домов можно на веб-странице Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Там сказано среди прочего, что финансируется как полная реконструкция многоквартирных домов, так и замена отопительного оборудования, работающего на газе, дровах или электричестве, на такое оборудование, которое использует возобновляемые источники энергии, или же финансируется подключение таких домов к системе централизованного отопления.