Началось распределение пособий на реновацию многоквартирных домов

Путем дотирования государство планирует поддержать комплексную реконструкцию, которая включает в себя улучшение энергоэффективности и внутреннего климата домов, от фундамента здания до крыши.

Общий объем стартовавшего 28 октября раунда подачи заявок составляет 170 миллионов евро, и он разделен по регионам, передает "Актуальная камера". Дополнительно 15 миллионов евро из средств Фонда справедливого перехода будут направлены на реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа.

Подробнее узнать о возможностях получения пособия на реконструкцию многоквартирных домов можно на веб-странице Фонда предпринимательства и инноваций (EIS). Там сказано среди прочего, что финансируется как полная реконструкция многоквартирных домов, так и замена отопительного оборудования, работающего на газе, дровах или электричестве, на такое оборудование, которое использует возобновляемые источники энергии, или же финансируется подключение таких домов к системе централизованного отопления.