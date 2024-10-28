В дачном пригороде Нарвы внимательный гражданин спас дом и людей

Как рассказали в Идаском спасательном центре, 26 октября в 9.01 на нарвской улице Ялака, что пролегает по садоводческому товариществу "Янтарь", прохожий почувствовал запах гари, исходивший от строящегося здания. Он вызвал спасателей и обоснованно предположил, что внутри строения могут находиться люди.

Примчавшиеся по вызову пожарные установили, что на первом этаже у камина горел приблизительно квадратный метр пола, из-за чего помещения были еще только слегка наполнены дымом. Рабочие, спавшие на втором этаже, были разбужены и выведены на улицу, где их здоровье проверили медики.

По мнению спасателей, причиной пожара могла стать искра, упавшая из приоткрытой зольной дверцы камина на деревянный пол.

Благодаря тому, что прохожий учуял запах дыма и забеспокоился, а двери верхних комнат дома были закрыты, беспечные рабочие отделались лишь испугом.