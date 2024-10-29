Вытекающее из Конституции Эстонии право граждан страны-агрессора, постоянно проживающих в Эстонии, избирать собрания местных самоуправлений, является не только проблемой безопасности.
Ээрик-Нийлес Кросс: Право участвовать в местных выборах должно остаться только у граждан Эстонии, стран Европейского союза и НАТО
На фоне агрессии России против украинской государственности, агрессивного вмешательства России в выборы в Молдове и Грузии, усиливающихся саботажных действий против Эстонии и других стран Европейского союза право граждан России голосовать на выборах в Эстонии стало вопросом доверия к демократическим институтам Эстонии, свободе выборов и правовому государству в целом.
Конституция Эстонии гласит, что выборы являются свободными, всеобщими, единообразными и прямыми. Хотя большинство граждан Российской Федерации, проживающих в Эстонии, вероятно, уважают конституционный строй Эстонии, факт заключается в том, что те же самые лица, которые избирают наши собрания, также обязаны по призыву Российской Федерации отправиться воевать в Украину и участвовали в выборах в Российской Федерации. В выборах, которые Европейский парламент считает нелегитимными. В этой ситуации гражданин Эстонии усматривает серьезное нарушение правовой определенности. Участие граждан Российской Федерации в выборах в Эстонии задевает чувство справедливости и подрывает доверие народа к легитимности мандатов, полученных при участии граждан государства-агрессора.
Юристы уже пару лет спорят о том, можно ли ограничить избирательные права граждан России без внесения поправок в Конституцию, по крайней мере на время агрессивной войны. Институты Государственного суда, канцлера права и президента довольно единодушно пришли к выводу, что нельзя. Главная задача Рийгикогу - гарантировать в Эстонии правовое пространство, соответствующее букве и духу Конституции, обеспечивающее, а не подрывающее конституционный порядок и доверие народа к эстонскому государству.
Соответственно, долг членов Рийгикогу - устранить возникшее нарушение правовой определенности и, если это невозможно сделать без внесения изменений в Конституцию, внести изменения в Конституцию.
Предложение социал-демократов использовать на местных выборах декларацию, которую иностранцы должны будут подписать, чтобы проголосовать, - хорошая идея как инструмент, но этого недостаточно. Например, в случае с духовенством Московского Патриархата разрыв духовных уз путем изменения устава оказался не слишком успешным. Очевидно, что статус российских граждан в демократическом мире изменился из-за преступления агрессии, совершенного государством их гражданства. Мы можем посочувствовать им, ведь это не делает их лично виновными, но с точки зрения справедливости и политической реальности это так. Эстонский законодатель должен принять во внимание эту ситуацию и внести соответствующие изменения.
Кстати, так называемая Берлинская декларация российских граждан, проживающих или пребывающих в европейских странах, была составлена самими российскими эмигрантами весной 2023 года. Вкратце в ней говорится следующее: война против Украины преступна, границы Украины должны быть восстановлены, военные преступники должны быть привлечены к ответственности, империалистическая политика России должна быть прекращена, режим Путина преступен и должен быть ликвидирован. Подписавшиеся подтверждают, что уважают ценности демократического общества, права и свободы человека и выступают против дискриминации.
Лидеры российской оппозиции призвали всех граждан России присоединиться к этой декларации. Я не изучал статистику, но маловероятно, что значительная часть российских граждан, проживающих в Эстонии, подписала декларацию. Прошло уже больше года.
Идея Берлинской декларации заключается в том, чтобы дать российским гражданам возможность публично дистанцироваться от путинского режима, подтвердить свою принадлежность к миру правовых государств и претендовать на право проживания в Европе. Авторам Берлинской декларации вряд ли пришло в голову, что даже такая самоочевидная позиция уже могла бы предоставить избирательное право в некоторых европейских странах.
"Избирательное право российских граждан в Эстонии стало не только вопросом безопасности, но и доверия".Ээрик-Нийлес Кросс, член Рийгикогу, Партия реформ
Я согласен с соцдемами, что Эстонии следует даже сделать подписание подобной декларации предварительным условием для получения эстонского вида на жительство. Для этого необходимо внести поправки в Закон об иностранцах.
Однако в нынешней международной ситуации, когда демократический мир повсеместно занимает оборонительную позицию, такая подпись не должна предоставлять избирательное право гражданам Российской Федерации.
Конечно, здесь также вступает в игру вопрос правовой определенности. В правовом государстве права, как правило, не ограничиваются, а расширяются. В правовом государстве закон также не может применяться задним числом. Таким образом, лица, уже имеющие вид на жительство в Эстонии, скорее всего, смогут успешно оспорить в суде применяемое к ним требование о декларации.
Как итог: жаль, что в интересах правовой определенности в Эстонии, похоже, нет другого выхода, кроме как изменить Конституцию таким образом, чтобы в будущем только граждане Эстонии, Европейского союза и НАТО могли участвовать в местных выборах в Эстонии. В случае третьих стран можно предусмотреть возможность заключения двусторонних соглашений. Например, с Украиной или Японией. С момента принятия Конституции мир вокруг нас радикально изменился. Тогдашняя надежда на общую победу демократии сменилась острой необходимостью защитить демократию. Задача Рийгикогу - сделать это.
Однако декларация об уважении конституционного строя и осуждении войны могла бы в будущем стать условием для получения вида на жительство всеми иностранцами и участия в выборах лиц без гражданства. Кстати, проверку этой декларации вовсе не обязательно возлагать на Полицию безопасности, как предложил министр внутренних дел. Достаточно будет, если она станет частью избирательных документов, при подписании которых на избирательном участке выдается бюллетень, или перед электронным голосованием будет появляться в избирательном приложении.
Партия реформ считает необходимым изменить Конституцию, и несколько других политических партий, похоже, также поддерживают это. Вероятно, нам еще предстоит убедить партнеров по коалиции, но произошел важный сдвиг. Как говорится, признание проблемы - первый шаг к ее решению. Мы внесем свои предложения для обсуждения и надеемся на их более широкую поддержку.