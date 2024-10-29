Ээрик-Нийлес Кросс: Право участвовать в местных выборах должно остаться только у граждан Эстонии, стран Европейского союза и НАТО

Идея Берлинской декларации заключается в том, чтобы дать российским гражданам возможность публично дистанцироваться от путинского режима, подтвердить свою принадлежность к миру правовых государств и претендовать на право проживания в Европе. Авторам Берлинской декларации вряд ли пришло в голову, что даже такая самоочевидная позиция уже могла бы предоставить избирательное право в некоторых европейских странах.

"Избирательное право российских граждан в Эстонии стало не только вопросом безопасности, но и доверия". Ээрик-Нийлес Кросс, член Рийгикогу, Партия реформ

Я согласен с соцдемами, что Эстонии следует даже сделать подписание подобной декларации предварительным условием для получения эстонского вида на жительство. Для этого необходимо внести поправки в Закон об иностранцах.

Однако в нынешней международной ситуации, когда демократический мир повсеместно занимает оборонительную позицию, такая подпись не должна предоставлять избирательное право гражданам Российской Федерации.

Конечно, здесь также вступает в игру вопрос правовой определенности. В правовом государстве права, как правило, не ограничиваются, а расширяются. В правовом государстве закон также не может применяться задним числом. Таким образом, лица, уже имеющие вид на жительство в Эстонии, скорее всего, смогут успешно оспорить в суде применяемое к ним требование о декларации.