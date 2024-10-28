Защитники диких животных убедительно просят пока не кормить уличных птиц

Птицы, такие как большие синицы и зеленушки, будут продолжать миграцию еще даже в ноябре. Если же они начнут питаться предоставленной человеком едой, то это может дезориентировать их и привести к преждевременному прекращению перелета, утверждают защитники дикой природы. Нарушение устоявшегося плана путешествия в теплые края может оказаться для птиц фатальным, ведь тут с наступлением холодов им будет куда сложнее находить пищу.

Кормление птиц следует начинать, когда на улице установятся минусовые температуры и появится снежный покров. До того в природе достаточно корма, включая насекомых, которые еще не впали в спячку.

Если человек решил кормить птиц, то важно помнить, что для них подходят только свежие продукты, то есть не испорченные, такие как разнообразные семена, несоленые сало и жир, арахис, овсяные хлопья и просо. Вся пища должна быть натуральной и без добавок - без соли и специй, это очень важно. Хлеб и печенье тоже не подходят для кормления, так как могут нанести вред птицам.

Наконец, важное правило: если вы начали кормить птиц зимой, то важно делать это регулярно до весны, чтобы в холодный период года не оставлять пернатых в уязвимом положении без пищи.