Юбилей - это повод не только принимать подарки, но и дарить их. Актеры "Лепатрийну" не устраивали пышных торжеств по поводу тридцатилетия, но пригласили друзей театра отправиться в кругосветное путешествие с капитаном Куделем и его собачкой Пуделем, вместе побывать в Америке, Японии, Африке, Австралии и Антарктиде - и встретиться с Жирафой, Кенгуру, Китом, Белым Медведем и Пингвинами. Веселая, музыкальная и очень мотивирующая история, написанная немецким писателем Манфредом Шлютером, понятна даже самым маленьким зрителям. Взрослые восторгаются и смеются не меньше малышей: где еще, как не в кукольном театре, можно вернуться в детство?