Кукольный театр "Лепатрийну" отметил юбилей сказкой "Путешествие капитана Куделя" - это один из первых спектаклей, который спустя три десятилетия продолжает веселить детей и взрослых.
Юбилей - это повод не только принимать подарки, но и дарить их. Актеры "Лепатрийну" не устраивали пышных торжеств по поводу тридцатилетия, но пригласили друзей театра отправиться в кругосветное путешествие с капитаном Куделем и его собачкой Пуделем, вместе побывать в Америке, Японии, Африке, Австралии и Антарктиде - и встретиться с Жирафой, Кенгуру, Китом, Белым Медведем и Пингвинами. Веселая, музыкальная и очень мотивирующая история, написанная немецким писателем Манфредом Шлютером, понятна даже самым маленьким зрителям. Взрослые восторгаются и смеются не меньше малышей: где еще, как не в кукольном театре, можно вернуться в детство?
В пятницу показали спектакль для взрослых друзей театра, детей позвали в субботу. Оба вечера получились по-домашнему теплыми, зрители не жалели аплодисментов, а после представления артисты раздавали праздничные угощения и, как всегда, охотно общались с публикой.