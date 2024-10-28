Правительство занялось тем, чтобы граждане РФ не смогли голосовать на местных выборах через год

"Председатель конституционной комиссии сегодня получил задание к следующему понедельнику выяснить, как быстро можно изменить Конституцию. Смогли бы мы это сделать к муниципальным выборам 2025 года или изменения начнут действовать только на выборах 2029 года. Это зависит от того, как и в какой форме мы реализуем идею социал-демократов о том, что иностранцы, которые имеют право голосовать, должны были бы зарегистрироваться как избиратели, и не стоит это путать с полицейским контролем," - сказал Кристен Михал ERR после завершения коалиционного совета.

"Цель состоит в том, чтобы через год граждане Беларуси и России не могли бы участвовать в выборах без каких-либо дополнительных барьеров. Если мы сможем изменить Конституцию, мы постараемся это сделать. Если нет, то придется ввести дополнительные барьеры для регистрации избирателей из числа граждан этих стран. В течение нескольких недель мы проясним ситуацию и сообщим об этом", - добавил Михал.

Заместитель председателя Социал-демократической партии Танель Кийк заявил, что они выступают против лишения права голоса всех живущих в Эстонии граждан России и Беларуси. "Наша цель не отнимать право голоса у тех людей, которые поддерживают Эстонское государство и поддерживают Украину в этой войне. Если мы будем просто отнимать право голоса на основе гражданства, то мы фактически обобщаем всех, независимо от их взглядов. Наше предложение - компромисс, более гибкое решение, которое не требует изменения Конституции, но создает дополнительный фильтр и, по нашему мнению, снижает долю людей, симпатизирующих Кремлю, на наших выборах", - сказал Кийк.

Следующие выборы депутатов представительных собраний местных самоуправлений Эстонии намечены на 19 октября 2025 года.