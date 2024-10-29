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Протест турсектора "Franzia" предложит бесплатный суп из бараньей головы, а по всей Эстонии будут желать "Jätku leiba!"

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"Вряд ли от этого будет какая-то помощь. Но это все же крик, - объясняет владелец ресторана "Franzia" Индрек Кыверик свое участие в акции протеста. - А кричать мне нравится. Ужасно только, что делать это мне придется в свой день рождения".
"Вряд ли от этого будет какая-то помощь. Но это все же крик, - объясняет владелец ресторана "Franzia" Индрек Кыверик свое участие в акции протеста. - А кричать мне нравится. Ужасно только, что делать это мне придется в свой день рождения". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Учреждения размещения и питания в четверг впервые остановят работу в знак протеста, к этой акции присоединятся также около десятка ида-вируских заведений.

Союз отелей и ресторанов Эстонии призывает кафе, рестораны и заведения размещения остановить работу 31 октября в 12.30, когда работники сектора выйдут перед посетителями на десять минут с протестным простоем. Владелец нарва-йэсууского ресторана "Franzia" Индрек Кыверик таким коротким сроком не ограничится и будет протестовать вечером под громкую музыку.

- Если в Таллинне около двенадцати дня это, может быть, на кого-то и подействует, то у меня во "Franzia" в это время никого нет. И просто так без музыки сидеть мне тоже неохота. С пяти до шести или семи буду предлагать бесплатный суп и включу для сопровождения что-нибудь особенно безумное. Думаю, что "Kannibal Corpsе" (американская dead-метал-группа. - Ред.), - ознакомил он со своим планом.

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