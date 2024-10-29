Йыхви начал сезон в мини-футболе в основном с молодежью

В матче открытия сезона, который состоялся в субботу в Йыхвиском спортхолле в присутствии почти 300 болельщиков, йыхвисцы со счетом 2:6 уступили сопернику из родного уезда "Narva United".

Если ворота "Phoenix" защищал 43-летний ветеран Артур Юревич, то игрокам на поле в основном было всего по 16-17 лет. Опытные нарвитяне повели в счете 6:0. Два гола в завершающей стадии удалось забить 17-летнему Матвею Минаеву и одному из самых опытных игроков команды 22-летнему Владиславу Фризену, имеющему немецкий паспорт.