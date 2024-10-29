Авели Юурсалу уходит из большого спорта

В сентябре этого года Авели Юурсалу заявила, что сделает годичный перерыв в лыжном спорте. "В лыжном спорте будет перерыв из-за рождения ребенка", - сказала она после того, как стала победительницей Ида-Вирумааской серии забегов в этом году. Этой весной Авели Юурсалу (девичья фамилия Уусталу) вышла замуж за Тимо Юурсалу, тренера и спортивного советника волости Алутагузе.

- Я поддерживаю форму и планирую вернуться в лыжный спорт более сильной, - сказала в сентябре Юурсалу, которая в настоящее время работает учителем физкультуры в Йыхвиской основной школе и начала изучать физкультуру в Таллиннском университете.

Однако теперь она подтвердила "Õhtuleht", что лыжный спорт высших достижений больше не вписывается в ее ежедневный график. Кроме того, ей кажется, что после рождения ребенка она слишком отстанет от своих конкуренток. В будущем она планирует уделять больше времени диск-гольфу.

Выбыв прошлой зимой из карусели Кубка мира, Юурсалу почувствовала, что нет смысла продолжать в том же духе - одной в родном уезде или с молодыми людьми в "Audentes". Желаемого развития просто не происходит. "Один из финских лыжных клубов предложил мне присоединиться к ним, но для этого требовалось много денег", - сообщила Юурсалу в подкасте "Õhtuleht" "Taru kallale".