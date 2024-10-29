Кохтла-Ярвеское горуправление создало рабочее место для ветерана политики

Кохтла-Ярвеское горуправление приняло на работу по договору поручения на должность проектного руководителя по упорядочению школьной сети члена горсобрания центристку Рийну Иванову, главной обязанностью которой будет организация строительства новых и сноса старых школьных зданий в течение предстоящих пяти лет.
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Мэр Кохтла-Ярве социал-демократ Хенри Казело сказал, что конкурс на замещение этой должности не проводился, однако Иванова оказалась лучшей на проходившем недавно конкурсе на должность руководителя городской службы развития. Затем горуправление изменило мнение и отказалось от найма руководителя службы развития, решив заключить с Ивановой договор поручения и принять ее на работу специалистом по упорядочению школьной сети.