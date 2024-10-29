Вт, 29.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Для подписчиков

Кохтла-Ярвеское горуправление создало рабочее место для ветерана политики

Copy
Рийна Иванова является членом Кохтла-Ярвеского горсобрания, председателем совета Ида-Вируской центральной больницы и отныне также - проектным руководителем горуправления по упорядочению школьной сети.
Рийна Иванова является членом Кохтла-Ярвеского горсобрания, председателем совета Ида-Вируской центральной больницы и отныне также - проектным руководителем горуправления по упорядочению школьной сети. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Кохтла-Ярвеское горуправление приняло на работу по договору поручения на должность проектного руководителя по упорядочению школьной сети члена горсобрания центристку Рийну Иванову, главной обязанностью которой будет организация строительства новых и сноса старых школьных зданий в течение предстоящих пяти лет.

Мэр Кохтла-Ярве социал-демократ Хенри Казело сказал, что конкурс на замещение этой должности не проводился, однако Иванова оказалась лучшей на проходившем недавно конкурсе на должность руководителя городской службы развития. Затем горуправление изменило мнение и отказалось от найма руководителя службы развития, решив заключить с Ивановой договор поручения и принять ее на работу специалистом по упорядочению школьной сети.

Зарплата в районе 3000 евро

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх