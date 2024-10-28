СВОДКА ПОЛИЦИИ В мужчину выстрелили из пневматического оружия

Йыхвиска попала в лапы мошенников

В полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая в Йыхви, которой позвонили мошенники и предложили возможность заработать. Для этого женщине предложили скачать на компьютер программу "AnyDesk" и войти в "Swedbank", что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее счета исчезли 600 евро.