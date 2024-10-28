25 октября 51-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из пневматического оружия в 38-летнего мужчину.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ В мужчину выстрелили из пневматического оружия
Медики осмотрели пострадавшего, а полиция арестовала 51-летнего мужчину.
Йыхвиска попала в лапы мошенников
В полицию обратилась 70-летняя женщина, проживающая в Йыхви, которой позвонили мошенники и предложили возможность заработать. Для этого женщине предложили скачать на компьютер программу "AnyDesk" и войти в "Swedbank", что она и сделала. Позже женщина обнаружила, что с ее счета исчезли 600 евро.
Бабулька ударила соседа
26 октября в подъезде многоквартирного дома в Силламяэ 82-летняя женщина ударила соседа. Полиция задержала женщину как подозреваемую и возбудила уголовное дело для расследования случившегося.