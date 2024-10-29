ПЕРЕДОВИЦА Такое распределение рабочего места не выглядит честным

Тут возникает далеко не один вопрос. Почему человека для выполнения этой важной работы наняли без конкурса, а лишь заключили договор с членом горсобрания, от голоса которого зависит среди прочего, удержится горуправление в должности или нет. Исходя из каких критериев именно Иванову признали наиболее подходящим человеком на эту должность? Если эта работа будет необходима целых пять лет, то почему для нее не создали штатную должность, а заключили договор поручения? О том, что кохтла-ярвескую школьную сеть нужно упорядочить, новые школьные здания придется строить, а старые сносить, ведь известно давно! К тому же, не совсем уместным было сравнение со строительством Кесклиннаской школы и утверждение, будто его координирование стало для вице-мэра слишком большой нагрузкой. Новые школьные здания строит не горуправление, а государство, и основная тяжесть ложится тут на Министерство образования и "Riigi Kinnisvara". Чудной кажется также перемена настроения у горуправления, когда по конкурсу искали руководителя службы развития, а в итоге решили, что такая должность не нужна.