Минобразования недовольно, что в нарвских школах еще не все достаточно владеют эстонским

Если администрация школы поступает таким образом, она сознательно нарушает закон, что влечет за собой правовые санкции, заявила министр образования. Она рекомендует властям Нарвы продолжить поиск квалифицированных специалистов.

Как напоминает Rus.ERR, власти Нарвы признают, что в настоящее время допускаются нарушения. "Да, мы признаем, что у нас есть нарушения, есть у нас недоделанные пункты, но мы над этими моментами работаем", - сказала вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева.