Рекордное число педагогов в городах Ида-Вирумаа пойдут на курсы эстонского языка

Учебу на курсах начнут на этой неделе до 224 работников образования, которые весной прошли предварительные тесты и продолжают изучать эстонский язык, чтобы достичь уровня С1. В общей сложности в Ида-Вирумаа планируется запустить 18 учебных групп уровней B1-C1.

Руководитель проекта "Keelesamm" Кристи Пяэва отметила, что интерес к обучению превзошел все ожидания. "Большое количество зарегистрировавшихся ясно показывает не только высокий интерес, но и необходимость в изучении эстонского языка. Переход на обучение на эстонском языке важен и существенно влияет на работников образования. Мы рады, что этой осенью в Ида-Вирумаа число желающих посещать языковые курсы настолько велико", - сказала Пяэва.

Она также отметила, что обучение планируется запустить и в других регионах, а содержание и уровень курсов будут определяться в соответствии с потребностями и пожеланиями учащихся.

Цель этих языковых курсов - поддержать работников образования, чей родной язык отличается от эстонского, в процессе перехода на обучение на эстонском языке. На курсах они смогут обогатить профессиональный словарный запас и закрепить привычку быть в курсе образовательных тем на эстонском языке.

Обучение ориентировано прежде всего на учителей, но также на директоров учебных заведений, завучей, руководителей и специалистов по вспомогательной работе, которым тоже нужно развивать навыки эстонского языка. Также на курсы ожидают работников и учителей молодежных центров и школ по интересам и молодежных работников.

Обучение предлагают в первую очередь работникам образования, прошедшим предварительное тестирование, но при наличии свободных мест могут зарегистрироваться и другие. Подробнее о языковых курсах можно прочитать на соответствующей веб-странице Института эстонского языка.

Курсы проводятся в рамках программы "Keelesamm" при финансовой поддержке Европейского Союза.