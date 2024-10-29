Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон решил непременно баллотироваться и стать мэром

В случае признания их виновными в госизмене суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненного заключения. Признание иностранца виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.

Под стражей все они с 11 марта 2023 года. Судебный процесс над мужчинами начался в том же году осенью с предварительного заседания в Харьюском уездном суде 7 ноября и продолжается до сих пор. Приговор суда первой инстанции ожидается в конце предстоящей зимы или весной. Сейчас Петерсону разрешено выйти на свободу на время судебного процесса, если будет внесен за него денежный залог в сумме 150 тысяч евро, чего пока все же не произошло.

Несмотря на нахождение под стражей Айво Петерсон довольно популярен у избирателей и собрал неплохой урожай голосов эстонских граждан на выборах в Европарламент в июне 2024 года, будучи кандидатом от партии "Koos". А еще перед арестом в марте 2023 года Петерсон набрал очень много голосов избирателей в Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу, баллотируясь от Объединенной левой партии Эстонии, однако в парламент левые все равно не прошли.