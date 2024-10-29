Обвиняемый в государственной измене и уже более полутора лет находящийся под арестом политик Айво Петерсон сообщил в телефонном интервью "Нарвской газете", что намерен стать кандидатом на местных выборах в октябре 2025 года.
Обвиняемый в госизмене Айво Петерсон решил непременно баллотироваться и стать мэром
Следующие выборы депутатов представительных собраний местных самоуправлений Эстонии намечены на 19 октября 2025 года. Айво Петерсон сообщил по телефону из тюрьмы, что к тем выборам будут сформированы списки его партии "Koos", а он сам обязательно возглавит один из них.
"Я - политик, которому на выборах в Европарламент минувшим летом оказали очень высокое доверие, хотя я и не был избран", - сказал Петерсон, высказывания которого приводит "Нарвская газета".
По словам Петерсона, еще не решено, где именно он будет избираться в следующем октябре. Как пишет газета, из контекста разговора можно было понять, что речь идет о Таллинне, в котором Петерсон является постоянным жителем, о Нарве или еще одном самоуправлении Ида-Вирумаа.
Напомним, в сентябре 2023 года Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором предъявила обвинения в государственной измене гражданам Эстонской Республики Айво Петерсону и Дмитрию Роотси, а гражданину Российской Федерации Андрею Андронову - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики, совершенных иностранцем.
Согласно обвинительному заключению, обвиняемые участвовали в кампании влияния, направленной на создание в Эстонии политического объединения, поддерживающего нарративы и пропагандистские послания российской внешней политики и политики безопасности. Целью было создание условий для того, чтобы Россия могла угрожать конституционному строю Эстонии, вмешиваться во внутреннюю политику страны и влиять на внешнюю политику. Айво Петерсон также помогал обвиняемому Андрею Андронову в деятельности, направленной против независимости, суверенитета и территориальной целостности Эстонии.
В случае признания их виновными в госизмене суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок от шести до двадцати лет или пожизненного заключения. Признание иностранца виновным в ненасильственных действиях против Эстонской Республики наказывается лишением свободы на срок от двух до пятнадцати лет.
Под стражей все они с 11 марта 2023 года. Судебный процесс над мужчинами начался в том же году осенью с предварительного заседания в Харьюском уездном суде 7 ноября и продолжается до сих пор. Приговор суда первой инстанции ожидается в конце предстоящей зимы или весной. Сейчас Петерсону разрешено выйти на свободу на время судебного процесса, если будет внесен за него денежный залог в сумме 150 тысяч евро, чего пока все же не произошло.
Несмотря на нахождение под стражей Айво Петерсон довольно популярен у избирателей и собрал неплохой урожай голосов эстонских граждан на выборах в Европарламент в июне 2024 года, будучи кандидатом от партии "Koos". А еще перед арестом в марте 2023 года Петерсон набрал очень много голосов избирателей в Ида-Вирумаа на выборах в Рийгикогу, баллотируясь от Объединенной левой партии Эстонии, однако в парламент левые все равно не прошли.