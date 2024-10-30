Знаменитый ансамбль народного танца отпразднует свое 75-летие в Нарве

В концерте примут участие более 100 танцоров, которые исполнят классические и фольклорные номера эстонского народного танца, а также новые творения и сольные танцы. Постановка рассказывает о важных моментах 75-летней истории ансамбля народного танца.

- Нам особенно приятно, что помимо Таллинна мы приедем с юбилейным концертом в Нарву, - сказала художественный руководитель "Kuljus" Марина Кузнецова. - В прошлом у "Kuljus" было очень приятное сотрудничество с нарвским танцевальным ансамблем "Ноорус" и его основательницей Любовью Поляковой, поэтому приезжать в Нарву выступать - это особенно теплое чувство, - добавила Кузнецова.