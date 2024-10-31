Расмус Каттай: Занимать деньги для того, чтобы сжигать их, неразумно

Из хорошей идеи с помощью денег рождается польза, плохая идея пожирает деньги. Этот принцип действует на уровне как отдельного лица, так и предприятия и государства. Каждый инвестированный евро или даже миллион имеет разный коэффициент полезного действия. Если начинающий предприниматель на весь кредитный лимит купит как можно более роскошный автомобиль, то из его бизнес-плана, каков бы он ни был, толку не будет. Это наглядный пример, взятый, к сожалению, из самой жизни.

Большинство стран мира борются в настоящий момент за сокращение займовой потребности, и почтенный журнал "The Economist" совсем недавно написал в глобальном ключе, что государственный перерасход становится все более обременительным для будущего. По данным Всемирного банка, в 2022 году из общих расходов государств на интрессовые платежи по займам приходилось в среднем 7%, в странах Евросоюза - чуть меньше 4%. Глава IMF Кристалина Георгиева недавно предостерегала, что из-за всемирного высокого долгового бремени и слабого экономического роста нас ждет сложное будущее. Всячески оправдан вопрос - какова связь между взятием государством дополнительных займов, экономическим ростом и экономическим благополучием людей?

Мы привыкли думать, что уровень долга у эстонского государства низкий, и если сравнить Эстонию с другими странами Европы, то это соответствует истине.