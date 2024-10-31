В дискуссиях на тему государственных финансов Эстонии часто заявляют, будто государству следовало брать больше займов и инвестировать, и тогда наша экономика была бы сейчас в гораздо лучшем состоянии. Если это так, то почему дела у эстонской экономики в предыдущие годы шли хуже, чем у наших балтийских соседей, если государство брало в долг больше, чем Латвия и Литва?
Расмус Каттай: Занимать деньги для того, чтобы сжигать их, неразумно
Если взглянуть на достижения всех европейских государств на протяжении более долгого времени, то и там не видно, чтобы закачиваемые в экономику займовые деньги гарантировали более мощный рост экономики и увеличивали богатство людей. Возьмем, к примеру, Данию, Голландию и Швецию - одни из наиболее состоятельных стран Европейского союза, где государственное займовое бремя, однако, одно из самых маленьких. В то же время некоторые государства Южной Европы не сумели конвертировать в несколько раз большее займовое бремя в сопоставимый экономический успех. Обстоятельств, которые вступают тут в игру, много, но если поискать общий знаменатель, то придется сделать вывод, что рост государственного займового бремени часто является последствием отсутствия действенной экономической политики.
На экономическое развитие страны влияют многие обстоятельства, в том числе, например, географическое местоположение, природные ресурсы, институции, регуляции, система образования, политическая стабильность и экономическая политика. Исчерпывающий перечень, разумеется, длиннее и включает в себя также попутно касающиеся экономики явления, такие как культура, системы ценностей, взгляды людей и так далее. Если отставить в сторону географическое местоположение и природные запасы, то прочие обстоятельства во многом определяются самими жителями и обществом государства, а успешность экономического развития зависит от того, насколько эффективных решений достигают при организации экономической жизни.
Можно сказать, что на рост богатства государства и его жителей больше всего влияют касающиеся непосредственно экономической среды шаги. Определяющими становятся политические идеи в области промышленности, рынка труда, налогов и прочего, осуществляемые с помощью законов и правил. Если не считать некоторые исключения, то деньги в общем случае являются средством осуществления вышеупомянутых идей и решений, а не самим решением.
Из хорошей идеи с помощью денег рождается польза, плохая идея пожирает деньги. Этот принцип действует на уровне как отдельного лица, так и предприятия и государства. Каждый инвестированный евро или даже миллион имеет разный коэффициент полезного действия. Если начинающий предприниматель на весь кредитный лимит купит как можно более роскошный автомобиль, то из его бизнес-плана, каков бы он ни был, толку не будет. Это наглядный пример, взятый, к сожалению, из самой жизни.
Большинство стран мира борются в настоящий момент за сокращение займовой потребности, и почтенный журнал "The Economist" совсем недавно написал в глобальном ключе, что государственный перерасход становится все более обременительным для будущего. По данным Всемирного банка, в 2022 году из общих расходов государств на интрессовые платежи по займам приходилось в среднем 7%, в странах Евросоюза - чуть меньше 4%. Глава IMF Кристалина Георгиева недавно предостерегала, что из-за всемирного высокого долгового бремени и слабого экономического роста нас ждет сложное будущее. Всячески оправдан вопрос - какова связь между взятием государством дополнительных займов, экономическим ростом и экономическим благополучием людей?
Мы привыкли думать, что уровень долга у эстонского государства низкий, и если сравнить Эстонию с другими странами Европы, то это соответствует истине.
С другой стороны, в этом году уровень долга у Эстонии рос быстрее, чем у всех других стран Евросоюза. Звание страны с самым низким в Европе долговым бременем мы уступили недавно Болгарии. Если навести фокус на страны Балтии, то видно, что госбюджет Эстонии в последние годы имел больший дефицит, чем у южных соседей, и поэтому государственный долг рос быстрее.
Обеспечило ли это нам лучшие экономические показатели? К сожалению, нет. По официальной статистике, ВВП Эстонии сократился больше, чем у Латвии или Литвы, и даже больше, чем у любого другого государства Евросоюза. Следовательно, ключ экономического развития - в чем-то другом.
Тот факт, что Эстония в предыдущие десятилетия активно догоняла старую Европу по уровню жизни без значительного увеличения долгового бремени, был признаком экономической модели, до сих хорошо работавшей и адаптировавшейся к условиям. "До сих пор", так как прежняя модель роста, или по крайней мере часть ее, не работает больше так же успешно. С одной стороны, Эстония как место производства стала дорогой, в смысле как расходов на рабочую силу и всеобщего удорожания жизни, так и цен некоторых производственных составляющих. Количество регуляций выросло, динамичности стало меньше и делопроизводство иногда требует очень много времени.
"Из хорошей идеи с помощью денег рождается польза, плохая идея пожирает деньги".Расмус Каттай, экономист Банка Эстонии
С другой стороны, более широкая предпринимательская среда под действием некоторых всемирных процессов изменилась; под влиянием глобализации, зеленого поворота и прочих мегатрендов сейчас определяются возможности и траектории роста в предстоящие годы. С учетом перспективы Эстонии на будущее важно не опоздать сесть на этот поезд. Надо действовать.
Предпринимаемое государством упорядочение госфинансов - это шаг в правильном направлении, причем не только для выполнения правил, но и чтобы избежать проблемы по существу, которая сопутствует перерасходованию.
Однако это - половина решения. Вторая часть работы состоит в активизации экономического роста. Активизации другими средствами, нежели непосредственная раздача денег, хоть и являющаяся самым простым путем, однако не гарантирующая долговременного и устойчивого роста экономического благополучия.
Если государственная экономическая модель неконкурентоспособна, то повысить уровень жизни не поможет также взятие займов. Раздавать займовые деньги людям и предприятиям без того, чтобы это поддерживалось успешной экономической политикой и развивающимся предпринимательством, это все равно что поджигать щепу - света хватит ровным счетом настолько, сколько будут гореть займовые деньги, не дольше. Такое расходование бесперспективно и недальновидно. В какой-то момент наступит предел насыщения, займовые краны закроются и настанет момент истины, каким путем пошли - Дании или Италии.
Брать займы есть смысл, чтобы смягчить неожиданные экономические обратные удары и последствия кризисов, однако постоянное покрытие текущих расходов займами не дает решений, а также уверенности в будущем.