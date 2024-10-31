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Министр предупреждает Нарву Прием на работу сотрудников без знания языка обернется санкциями

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Кристина Каллас считает, что для школ Нарвы можно найти квалифицированных учителей и опорных специалистов, но для этого владельцу школы придется потрудиться.
Кристина Каллас считает, что для школ Нарвы можно найти квалифицированных учителей и опорных специалистов, но для этого владельцу школы придется потрудиться. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Министр образования Кристина Каллас предупредила городскую управу Нарвы, что прием на работу специалистов, не соответствующих языковым требованиям, противоречит закону и приведет к санкциям.

В начале октября вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева сообщила Министерству образования и науки, что на начало учебного года им не удалось найти всех специалистов, отвечающих требованиям.

"Со своей стороны, мы не видим возможности того, что из-за нехватки учителей или опорных специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, классы/группы не будут открыты или детям не будут оказаны необходимые опорные услуги.

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