Министр предупреждает Нарву Прием на работу сотрудников без знания языка обернется санкциями

В начале октября вице-мэр Нарвы Мессурме Писарева сообщила Министерству образования и науки, что на начало учебного года им не удалось найти всех специалистов, отвечающих требованиям.

"Со своей стороны, мы не видим возможности того, что из-за нехватки учителей или опорных специалистов, соответствующих квалификационным требованиям, классы/группы не будут открыты или детям не будут оказаны необходимые опорные услуги.